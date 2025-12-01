Fidelidade vence prémio “Best Insurance Project” com plataforma digital para população sénior

A Fidelidade foi distinguida na quarta-feira com o prémio “Best Insurance Project” na 10ª edição dos Portugal Digital Awards, iniciativa da IDC e da Axians que reconhece os projetos de transformação digital mais relevantes em Portugal. A seguradora venceu com o projeto Sofia, uma plataforma criada para apoiar a população com mais de 60 anos, as suas famílias e cuidadores.

Entre os serviços disponibilizados pela plataforma Sofia contam-se cuidados de saúde e apoio ao domicílio — como enfermagem, fisioterapia, higiene ou administração de medicação — bem-estar personalizado, incluindo personal trainer e terapias manuais, e ainda serviços ligados à casa e às tarefas diárias.

“É muito gratificante receber esta distinção, que reconhece o caminho de transformação digital que temos vindo a desenvolver para responder às necessidades de uma população cada vez mais envelhecida”, afirma Daniel Riscado, Diretor do Center for Transformation da Fidelidade. “Através da plataforma Sofia, reforçamos o nosso compromisso de inovar no setor segurador, complementando o seguro tradicional com soluções concretas que promovem qualidade de vida, autonomia e segurança.”

A distinção ganha relevância num contexto em que Portugal se afirma como um dos países mais envelhecidos da Europa, aumentando a procura por soluções integradas que respondam às necessidades de quem vive mais anos.

A Fidelidade está presente em 14 países e registou um crescimento de 22,1% (+418 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, reforçando a sua quota no mercado nacional em 1,9 pontos percentuais, para 29,3%, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.