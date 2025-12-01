Trabalho

Governo rejeita que alterações à lei laboral facilitem despedimentos

  • Lusa
  • 15:27

A ministra do Trabalho diz que as alterações à lei laboral que constam da proposta do Governo facilitará os despedimentos e disse que as pessoas estão "cansadas de greves por razões políticas".

A ministra do Trabalhou garantiu que “nenhuma das alterações” à legislação laboral que constam da proposta do Governo facilitará os despedimentos e disse que as pessoas estão “cansadas de greves por razões políticas”.

Questionada sobre as acusações feitas pela União Geral de Trabalhadores (UGT), de que proposta do executivo facilitará os despedimentos, Maria do Rosário Palma Ramalho respondeu “nenhuma das alterações em cima da mesa” tornará “os despedimentos mais fáceis, nem menos difíceis”.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social falava aos jornalistas em Bruxelas, no âmbito de uma reunião ministerial na capital belga, que acolhe as principais instituições da União Europeia.

A governante acrescentou que não houve mais reuniões com a UGT: “Não voltámos a falar com a UGT […], está mais focada na preparação dessa greve.”

Maria do Rosário Palma Ramalho criticou também o disse ser a índole da greve geral convocada para 11 de dezembro, uma quinta-feira.

“Já estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas”, comentou, rejeitando que a proposta do Governo seja fechada e que não possa acolher contributos de todos os parceiros sociais, incluindo a central sindical.

“Todas as soluções que estão propostas são propostas […], há, com certeza, como sempre houve, um caminho para nos encontrarmos, com compromissos de parte a parte”, sustentou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Opinião

    A Crise que já começou

  • China Taiping é a seguradora do incêndio em Hong Kong

  • Governo rejeita que nova lei laboral facilite despedimentos

  • Opinião

    O juiz estrela e o sistema de saúde que continua a falhar

  • CE vai apoiar corredores de eletricidade e hidrogénio

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo rejeita que alterações à lei laboral facilitem despedimentos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PCP e PSD embatem sobre o que pôr no lixo na lei do trabalho

Lusa,

Debate animado no Parlamento, com PCP a pedir que anteprojeto do Governo para reforma da lei do trabalho seja colocado no lixo. PSD contrapôs que para o lixo deve ir a "visão bloqueadora" comunista.