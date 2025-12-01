Marcelo Rebelo de Sousa internado no Hospital de S. João

O Presidente da República foi internado no Hospital de S. João no Porto com fortes dores abdominais e uma indisposição. O Chefe de Estado está a fazer vários exames médicos, de acordo com a nota da Presidência da República.

“Sua Excelência o Presidente da República foi admitido, este fim de tarde, no Hospital Universitário de São João, no Porto (ULS São João), depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota”, lê-se no site da Presidência da República.

“Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do serviço Nacional de Saúde. Depois de serem conhecidos tais resultados será dada nova informação”, acrescenta a mesma nota.

(Notícia em atualização)