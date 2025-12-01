Ministro da Defesa destaca “maior investimento de uma vez só” nas Forças Armadas

O ministro da Defesa destacou esta segunda-feira o “maior investimento de uma vez só” nas Forças Armadas nas cerimónias do 1.ª de Dezembro, a última de Marcelo Rebelo de Sousa, que ouviu palavras de desagrado de um grupo de nacionalistas.

Nuno Melo referia-se à candidatura formal de Portugal ao programa europeu de empréstimos para a Defesa SAFE, no valor de 5,8 mil milhões de euros, aprovada na sexta-feira em Conselho de Ministros.

“É o maior investimento de uma vez só nas Forças Armadas, dotando-as de equipamentos que são absolutamente necessários para o cumprimento das missões dentro e fora de Portugal”, afirmou o ministro da Defesa, que representou o primeiro-ministro nas cerimónias comemorativas da Restauração da Independência de Portugal, nos Restauradores (em Lisboa).

Nuno Melo remeteu para os próximos dias mais detalhes sobre os equipamentos em que Portugal investirá no âmbito deste programa europeu para a próxima década, e também sobre os juros a pagar, dizendo tratar-se de “navios, veículos blindados, satélites, munições, drones”.

“Serão investimentos em todos os domínios, terra, mar, ar e espaço (…) Tudo aquilo que é absolutamente necessário em Forças Armadas, que tem grande parte do seu equipamento já muito ultrapassado, em fim de ciclo, e este esforço é determinante”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa que, como é habitual não discursou na cerimónia, dirigiu-se no final a uma das laterais da Praça dos Restauradores para cumprimentar membros uma associação amigos de Olivença.

No entanto, ao lado estavam outros populares (cerca de uma dezena) com uma faixa onde lia “portugueses primeiro”, que aproveitaram a proximidade do chefe de Estado para lhe deixarem algumas palavras de desagrado.

“Estou muito feliz que vai terminar o seu consulado e vai-se embora do país”, disse um deles, com outro a confrontá-lo com o casos de alegado favorecimento a duas crianças gémeas no Serviço Nacional de Saúde, um incidente que durou breves momentos antes de o chefe de Estado entrar no carro.