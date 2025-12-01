ECO magazine

Portugal em risco de não cumprir metas de reciclagempremium

A quantidade de embalagens que segue para reciclagem está a estagnar e as metas europeias para embalagens de vários materiais estão em falha.

Portugal está em risco de não cumprir já este ano a maioria das metas de reciclagemimpostas pela União Europeia. Os números partilhados pela Sociedade Ponto Verde (SPV) fazem um retrato pouco positivo do atual momento. O envio de embalagens para reciclagem registou um aumento de 2% no primeiro semestre de 2025, em comparação com os mesmos seis meses do ano anterior. O total que foi enviado para reciclagem neste período foram 231 mil toneladas, mais 4.009 toneladas em comparação homóloga. “ O ritmo de crescimento continua a ser insuficiente para Portugal conseguir cumprir as metas de reciclagem de embalagens até ao final deste ano”, alerta a SPV.As embalagens de plástico, assim como as de papel e cartão, são as únicas que, no conjunto de 2024, já superavam as metas específicas impostas

    O juiz estrela e o sistema de saúde que continua a falhar

  • CE vai apoiar corredores de eletricidade e hidrogénio

