Portugal tem seis escolas de negócios entre as melhores da Europa. Nova SBE consolida liderança

Portugal tem seis escolas de negócios entre as 100 melhores da Europa, segundo a edição deste ano do ranking do Financial Times. A Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business and Economics e a Universidade do Porto continuam a ser as melhores classificadas a nível nacional, mas é a Católica Porto Business School que sobe mais posições.

“A presença da Nova SBE no top das 20 melhores escolas de negócio europeia é reforçada este ano, com a subida ao 17.º lugar no ranking do Financial Times“, informa a faculdade liderada por Pedro Oliveira, numa nota enviada às redações.

“O resultado alcançado não só confirma a relevância da escola no panorama global das melhores escolas de negócio, como também consolida o impacto de Portugal no contexto do ensino superior europeu“, é ainda salientado em comunicado.

A Nova SBE defende ainda que esta melhoria de um lugar no ranking reflete o investimento contínuo na “excelência académica, investigação, inovação pedagógica e colaboração estreita com empresas“. “São fatores que diferenciam a escola num contexto global cada vez mais exigente”, é frisado em comunicado.

"Continuaremos comprometidos em elevar os padrões de qualidade, inovação e rigor científico que colocam a Nova SBE ao nível das mais prestigiadas instituições internacionais.” Pedro Oliveira Dean da Nova SBE

Já em reação, o dean realça que este resultado é o melhor de sempre alcançado por uma escola portuguesa “e reforça o posicionamento da Nova SBE entre a elite das escolas de negócios europeias”.

“Continuaremos comprometidos em elevar os padrões de qualidade, inovação e rigor científico que colocam a Nova SBE ao nível das mais prestigiadas instituições internacionais”, salienta Pedro Oliveira.

Já a segunda mais bem classificada entre as escolas portuguesas foi, como nas edições anteriores, a Católica Lisbon School of Business and Economics, que ainda que tenha descido quatro posições para o lugar 26.

“Recorde-se que a Católica-Lisbon foi a primeira business school portuguesa a integrar este ranking, em 2007, estando consistentemente em posições cimeiras desde 2012″, assinala a escola em comunicado.

"A Católica-Lisboa é hoje um hub de atração de talento de docentes e alunos de nível mundial, um gerador de conhecimento de ponta em economia e gestão, e uma rampa de lançamento para carreiras de sucesso com impacto na sociedade.” Filipe Santos Diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics

Já o diretor, Filipe Santos, afirma que “este reconhecimento é um testemunho do talento e dedicação dos alunos, graduados, corpo docente e staff“. “A Católica-Lisboa é hoje um hub de atração de talento de docentes e alunos de nível mundial, um gerador de conhecimento de ponta em economia e gestão, e uma rampa de lançamento para carreiras de sucesso com impacto na sociedade“, declara o responsável.

A completar o pódio nacional está a Universidade do Porto (Faculdade de Economia e Porto Business School), que melhora uma posição passando o lugar 38.

“A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) e a Porto Business School (PBS) voltam a afirmar-se entre a elite europeia do ensino de gestão, ao integrarem novamente o European Business Schools Ranking do Financial Times, a mais reconhecida avaliação anual da qualidade e prestígio das escolas de negócios na Europa”, frisam as escolas em comunicado.

"É também prova do talento dos nossos estudantes e do impacto real que os nossos programas têm no desenvolvimento de carreiras de sucesso.” Óscar Afonso Diretor da FEP

Em reação, o diretor da FEP, Óscar Afonso, enfatiza que este resultado “reflete o compromisso da comunidade académica com a excelência e inovação“. “É também prova do talento dos nossos estudantes e do impacto real que os nossos programas têm no desenvolvimento de carreiras de sucesso”, diz.

Já o dean da Porto Business School, José Esteves, fala num “caminho sólido“. “Os rankings vêm refletir a qualidade do nosso corpo docente, igualitário entre homens e mulheres, com um crescente número de membros internacionais, bem como o impacto comprovado na carreira dos nossos alumni, que registam aumentos salariais expressivos”, assevera.

ISCTE, ISEG e Católica-Porto também em destaque

Mais abaixo na tabela do Financial Times, aparece o ISCTE Business School, que ocupa a posição 44, piorando um lugar face à edição do último ano, mas mantendo-se no top 50 europeu.

“Este ranking confirma uma performance sólida das instituições portuguesas, que mantêm seis escolas entre as melhores da Europa, reforçando a posição do país como um dos sistemas de ensino em gestão mais competitivos no continente europeu“, destaca a ISCTE Business School, numa nota enviada às redações.

Já a dean, Maria de Fátima Salgueiro, reforça que “a missão da ISCTE Business School é liderar na investigação e inovação, reforçar a internacionalização e estreitar a colaboração com as empresas e organizações“. “Estes pilares, aliados aos nossos valores de excelência, ética, diversidade e impacto social, não são apenas objetivos, são a essência da nossa identidade e o que nos distingue no panorama académico“, aponta a responsável.

"A missão da Iscte Business School é clara: liderar na investigação e inovação, reforçar a internacionalização e estreitar a colaboração com as empresas e organizações.” Maria de Fátima Salgueiro Dean da ISCTE Business School

Por outro lado, no 67.º lugar do ranking do Financial Times está, nesta edição, o ISEG Lisbon School of Economics & Management. Em causa está uma melhoria de três posições face à edição do ano passado.

“Esta distinção mantém o ISEG no restrito grupo das 100 melhores escolas de negócios da Europa, e traduz a consistência do compromisso da escola com uma formação de excelência, reconhecida por líderes, empresas e comunidades”, é sublinhado em comunicado.

Em reação, o presidente do ISEG, João Duque, entende que a subida no ranking europeu é um resultado que “reflete o trabalho sério, consistente e rigoroso que o instituto tem vindo a desenvolver, tanto na formação avançada como na ligação às empresas e à sociedade“.

"Reflete o trabalho sério, consistente e rigoroso que o instituto tem vindo a desenvolver, tanto na formação avançada como na ligação às empresas e à sociedade.” João Duque Presidente do ISEG

Por outro lado, a Católica Porto Business School — que fez a sua estreia neste ranking em 2024 — aparece, nesta edição, na posição 81, ou seja, melhora 13 posições. É a maior subida conseguida entre as escolas portuguesas.

“Na edição de 2025 do European Business Schools Ranking, a Católica Porto Business School sobe 13 posições face a 2024, tornando-se na faculdade portuguesa que mais evoluiu, e a sexta com maior progressão no top 100 europeu. Este desempenho reforça os excelentes resultados alcançados ao longo do ano”, é destacado em comunicado.

"Representa mais um passo firme na afirmação internacional da Católica Porto Business School, refletindo a qualidade da formação, a progressão de carreira dos diplomados e o impacto crescente da instituição no panorama académico e empresarial.” João Pinto Diretor da Católica Porto Business School

Para João Pinto, diretor da Católica Porto Business School, “a subida na tabela consolida a presença neste prestigiado ranking e representa mais um passo firme na afirmação internacional da Católica Porto Business School, refletindo a qualidade da formação, a progressão de carreira dos diplomados e o impacto crescente da instituição no panorama académico e empresarial”.

Entre as 100 escolas consideradas pelo Financial Times, é a Insead que consegue a medalha de ouro, reforçando a liderança. A prata vai para a HEC Paris e o bronze para a London Business School. O pódio mantém-se, portanto, inalterado face à edição do ano passado.