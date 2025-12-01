Seguradoras

Sword Health alia-se à seguradora canadiana Desjardins Insurance

A parceria entre a seguradora canadiana Desjardins Insurance e a portuguesa Sword Health vai disponibilizar fisioterapia digital a mais de 2 milhões de canadianos.

A empresa portuguesa Sword Health estabeleceu uma parceria com a Desjardins Insurance, uma seguradora canadiana, para disponibilizar acesso nacional à sua fisioterapia digital e soluções de saúde pélvica. O acordo vai permitir que mais de 2,1 milhões de canadianos – entre dependentes e pessoas com deficiência – beneficiem de cuidados de saúde digitais.

Virgílio Bento, Fundador e CEO da Sword Health. “Ao substituir modelos tradicionais, com acesso limitado, por cuidados potenciados por inteligência artificial, estamos a proporcionar melhores resultados, maior acessibilidade e custos mais baixos”.

De acordo com a Insurance Business Magazine, a colaboração quer proporcionar aos beneficiários das apólices cuidados preventivos e atempados. Esta parceria vai fazer uso do modelo digital-first da Sword Health, que combina fisioterapeutas licenciados com orientação baseada em IA e biofeedback em tempo real proveniente de dispositivos certificados pela Canada Health, integrando oficialmente as soluções Thrive e Bloom da empresa portuguesa de saúde digital.

Graças a esta parceria entre a seguradora e a empresa portuguesa, os membros da Desjardins passam a ter acesso a cuidados desde casa, sem necessidade de encaminhamento médico, bastando preencher um formulário inicial para avaliação e definição de objetivos de recuperação.

A parceria surge num contexto de crescente procura por alternativas digitais em saúde, especialmente em áreas como as patologias músculo-esqueléticas – uma das principais causas de dor crónica e absentismo – e a saúde pélvica.

“Esta parceria com a Desjardins Insurance demonstra como o AI Care pode levar cuidados de saúde de classe mundial a milhões de pessoas que mais deles necessitam. Ao substituir modelos tradicionais, com acesso limitado, por cuidados potenciados por inteligência artificial, estamos a proporcionar melhores resultados, maior acessibilidade e custos mais baixos”, afirma Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health.

Já Neda Nasseri, Diretora de Produto de Seguro de Medicamentos da Desjardins, sublinha: “a Desjardins Insurance interessou-se pela Sword Health devido ao seu historial sólido na obtenção de resultados clinicamente validados e economicamente eficientes. Esta parceria facilita a recuperação mais rápida dos nossos membros, com um apoio personalizado e conveniente.”

Com este acordo, a Sword Health reforça a sua expansão no mercado canadiano e consolida relações com grandes planos de saúde a nível global. A empresa portuguesa e a Desjardins pretendem estabelecer novos padrões de acessibilidade e eficiência em cuidados digitais apoiados por seguros, demonstrando como a inteligência artificial pode complementar os modelos tradicionais e melhorar o valor para beneficiários e seguradoras.

    A Crise que já começou

