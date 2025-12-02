5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o BdP divulga os valores da dívida pública referentes a outubro, a OCDE revê o crescimento económico de Portugal. Por cá é dia de audições no Parlamento sobre a regulamentação da atividade de lobbying. E a Anacom e a AMT são ouvidas na Comissão das Infraestruturas. Já lá fora, a Comissão Europeia reúne com líderes bancários para discutir a reforma da regulamentação bancária.

OCDE revê crescimento de Portugal

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publica esta terça-feira o OECD Economic Outlook. Em junho deste ano, reviu em baixa o crescimento de Portugal e antecipou regresso a contas negativas em 2026.

Banco de Portugal divulga a dívida pública

Esta terça-feira o Banco de Portugal divulga o indicador da dívida pública em Portugal no mês de outubro que está a subir há dez meses consecutivos. Em setembro, o endividamento das Administrações Públicas cresceu seis mil milhões para novo máximo histórico nos 294,3 mil milhões, correspondendo a 97,6% do PIB.

Comissão Europeia reúne com líderes bancários

Maria Luís Albuquerque, comissária Europeia para os Serviços Financeiros e a União da Poupança e do Investimento, reúne esta terça-feira com representantes de mais de 20 instituições, principalmente banqueiros, para discutir a reforma da regulamentação bancária. O BCP e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) constam entre os convidados a participar.

Regulamentação do lobbying em discussão no Parlamento

A regulamentação da atividade de lobbying em Portugal e a criação do Sistema de Transparência dos Poderes Públicos é discutida esta sexta-feira no Parlamento, em audição da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A Ordem dos Advogados e a dos Solicitadores e dos Agentes de Execução são algumas das entidades auscultadas na Assembleia da República.

Anacom e AMT vão ao Parlamento

A Autoridade de Mobilidade e dos Transportes (AMT) e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) são ouvidas esta terça-feira na Comissão das Infraestruturas no Parlamento.