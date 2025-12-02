Aguiar-Branco afirma que não vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, disse esta terça-feira, depois de visitar Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de estado foi operado, que não o vai substituir no cargo.

“[Os portugueses] podem ficar descansados que não vão ter o presidente da Assembleia da República como Presidente”, disse José Pedro Aguiar-Branco quando questionado pelos jornalistas sobre se vai substituir Marcelo Rebelo de Sousa no cargo do topo da hierarquia do Estado.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse, à chegada ao Hospital de São João, no Porto, que vai levar ao chefe de Estado “um abraço do povo português”. Montenegro disse ter-se deslocado ao hospital por “sentido de solidariedade e de amizade” e brincou quando questionado sobre se acha que Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá abrandar o ritmo.

Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, indicou a Presidência da República. O chefe de Estado foi operado a uma hérnia encarcerada, passou bem a noite e poderá ter alta na quarta-feira, avançou de manhã a presidente da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ), Maria João Baptista.