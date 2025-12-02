Airbus inspeciona mais de 600 aeronaves por defeitos de qualidade na fuselagem

A Airbus vai inspecionar 628 aeronaves A320 por possíveis defeitos de qualidade na fuselagem, uma vez que a frota tem painéis com dimensões anormais, causados por problemas de fabrico.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, a maioria dessas aeronaves ainda está na posse da empresa europeia, 245 estão na linha de montagem final ou a ser preparadas para entrega, enquanto 215 estão em fases anteriores de produção e outras 168 estão em serviço com companhias aéreas.

A fabricante espera que uma “proporção significativa” dos painéis cumpra as suas especificações, o que significa que serão válidos no seu estado atual. Este novo problema surge dias depois de a Airbus ter detetado um problema no software dos seus aviões da família A320, afetando cerca de 6.000 aeronaves, sendo uma incidência já resolvida na sua maior parte.

“Estamos a trabalhar com as nossas companhias aéreas clientes para apoiar a modificação dos menos de 100 aviões restantes e garantir que possam voltar ao serviço”, destacou na segunda-feira a empresa. A Airbus lamentou ainda as dificuldades e atrasos causados aos passageiros e às companhias aéreas por este incidente.

A fabricante europeia está ainda a enfrentar dificuldades para cumprir a sua meta anual de entregar um total de 820 aviões comerciais.