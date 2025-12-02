Alemã RTL elimina até 600 postos de trabalho e reforça aposta no streaming

A medida surge no âmbito de um plano para responder à concorrência dos grandes serviços de streaming norte-americanos.

A filial alemã de media RTL Group anunciou hoje a eliminação de 600 postos de trabalho, no âmbito de um plano para responder à concorrência dos grandes serviços de streaming norte-americanos.

“A RTL Deutschland, no âmbito da sua estratégia global, está a orientar-se ainda mais para o mercado do streaming e prevê, para tal, uma reorganização completa”, informa um comunicado da empresa.

Neste contexto, “cerca de 600 postos de trabalho serão eliminados em todas as instalações da RTL Deutschland” e isso “de forma socialmente responsável”, acrescenta.

Este anúncio surge na sequência da decisão tomada pelos intervenientes europeus do setor audiovisual privado de se unirem para tentar resistir aos gigantes norte-americanos, que dispõem de grandes orçamentos para a produção e aquisição de conteúdos.

A filial alemã da RTL lembra que as receitas publicitárias da televisão caíram mais de 20% no país desde 2019, enquanto a sua plataforma de streaming RTL+ viu o número de utilizadores passar de 0,8 para 6,6 milhões no final de setembro de 2025.

Em junho, a RTL reforçou a sua posição ao adquirir as atividades em língua alemã da rival Sky transmitidas na Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, por um valor que pode chegar aos 500 milhões de euros.

“Com o crescimento dinâmico da RTL+ e a futura aquisição da Sky, temos uma base sólida para o sucesso no futuro“, afirmou o presidente do conselho de administração da RTL Deutschland, Stephan Schmitter, no comunicado.

Também o grupo italiano MediaForEurope (MFE), controlado pela família Berlusconi, assumiu o controlo da alemã ProSiebenSat.1, com o mesmo objetivo de formar um gigante europeu para enfrentar as plataformas norte-americanas de streaming.