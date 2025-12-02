Algarve abre concurso de quatro milhões para digitalizar PME

O Programa Regional Algarve 2030 abriu esta terça-feira um concurso com uma dotação de quatro milhões de euros para apoiar as micro, pequenas e médias empresas (PME) da região na qualificação, modernização e digitalização dos seus modelos de negócio.

Financiada pelo FEDER e com uma taxa máxima de cofinanciamento de 50%, este concurso tem como objetivo reforçar a competitividade das empresas algarvias, promover a inovação e estimular a integração em cadeias de valor nacionais e internacionais.

O aviso apoia projetos individuais de PME que desenvolvam investimentos em, pelo menos, dois domínios imateriais de competitividade, tais como:

Inovação organizacional, gestão e logística; Digitalização e transformação digital, incluindo automação, IA, big data, VR/AR e cibersegurança; Criação de marcas, design e desenvolvimento de novos produtos; Certificação da qualidade e sistemas de gestão; Propriedade industrial; Transferência de tecnologia e consultoria especializada; Sustentabilidade e ecoinovação, com foco na eficiência energética e hídrica.

O investimento elegível mínimo por candidatura é de 100 mil euros, e as operações têm a duração máxima de 24 meses.

O concurso está organizado em duas fases. Na primeira fase, as candidaturas decorrem até 21 de março de 2026. E, na segunda, decorrem até 30 de junho.

As candidaturas são submetidas através do Balcão dos Fundos (Balcão 2030) e serão avaliadas com base nos critérios de adequação estratégica, qualidade do projeto, capacidade de execução e impacto económico e regional.

Os interessados podem obter mais informação através da linha 800 10 35 10 e/ou e-mail [email protected].