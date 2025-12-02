Ambição, pessoas e sustentabilidade: como o Grupo Paulo Duarte quer reinventar o transporte rodoviário

Na nova base do Grupo Paulo Duarte, na Ota, Gustavo Paulo Duarte fala de um momento “marcante” na história da empresa. Em conversa com Diogo Agostinho, COO do ECO, o CEO assume a ambição de acelerar o crescimento na próxima década, mas sempre com uma visão da sustentabilidade que vai além do ambiente. Os ingredientes do sucesso são as pessoas e o planeta.

Com 1.300 colaboradores, dos quais 1.100 motoristas, e 130 milhões de euros de faturação em 2004, o Grupo assume as pessoas como “pilar máximo” da organização. A inauguração da nova base, diz o empresário, mostra bem a nova forma de encarar o trabalho. “Hoje as pessoas movem-se por projetos. Se o projeto é bom, se se revêm nele, vêm com o projeto”, assegura. Além do salário, as condições de trabalho e o reconhecimento são cada vez mais elementos que pesam na escolha de um emprego. “As pessoas são mesmo o nosso pilar máximo”, sublinha.

No plano ambiental, a empresa mantém a meta de reduzir 50,4% das emissões até 2032 num setor que o CEO não esconde ser “pela sua natureza, poluente” e que obriga “a fazer mais e melhor”. A descarbonização, porém, não se resume à eletrificação da atividade. Passa por camiões mais recentes e eficientes, novos combustíveis e tecnologia aplicada também ao gasóleo. Só a substituição de frota ao longo das últimas décadas permitiu, estima, reduzir entre 30% e 40% das emissões sem mudar de combustível.





O relatório de 2024 já inclui a primeira análise de dupla materialidade envolvendo grandes fornecedores, da petrolífera aos pneus e camiões. Esta é a forma de alinhar toda a cadeia de valor com as exigências dos clientes, que “cada vez mais” pedem provas concretas de sustentabilidade. “Quem não tiver relatório [de sustentabilidade] está atrás”, resume.

Dentro de portas, a aposta passa por premiar e formar para garantir bem-estar e competitividade. O programa “Best Drivers Paulo Duarte” distingue os melhores motoristas em eficiência, segurança rodoviária e cumprimento de regras, e o resultado sente-se. Os incidentes de trabalho caíram 20% em 2023 e 50% em 2024, apoiados também pela renovação da frota e em sistemas de apoio à condução, já com inteligência artificial. Outro ponto fundamental é a aposta na formação. No ano de 2024, o Grupo somou mais de 25 mil horas de formação ministradas, com um foco total na segurança, eficiência e profissionalismo.

Queremos devolver à comunidade parte daquilo que ela nos dá todos os dias Gustavo Paulo Duarte CEO da Transportes Paulo Duarte

A diversidade é outro ponto em que o Grupo quer marcar posição, aponta Gustavo Paulo Duarte, que lembra que, graças à contratação coletiva do setor, motoristas homens e mulheres recebem o mesmo salário e que o gap médio ronda os 4%, bem abaixo de outras atividades. A empresa integra colaboradores de múltiplas nacionalidades e vê a imigração como condição para manter a frota a rolar.

Para fora, a Paulo Duarte investe na comunidade através do apoio a clubes e formação desportiva jovem, do râguebi ao ciclismo. Não é filantropia gratuita, garante o CEO, mas antes um investimento com impacto social e reputacional num setor que quer deixar de ser associado a “camiões feios e sujos”. “Queremos devolver à comunidade parte daquilo que ela nos dá todos os dias”, afirma.

Quando olha para os próximos dez anos, Gustavo Paulo Duarte escolhe uma palavra para definir o Grupo: ambição. Crescer mais rápido do que nos últimos quatro anos, ganhar eficiência e continuar a atrair pessoas para uma profissão exigente, mas mais bem remunerada do que a média nacional. “Os próximos dez anos vão exigir ambição, e nós estamos preparados para isso”, garante.