Angola anuncia emissão de mais 150 milhões de dólares de dívida

Angola anunciou esta terça-feira uma nova emissão de Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-ME), no montante de 150 milhões de dólares (cerca de 129 milhões de euros), destinada a financiar o Orçamento Geral do Estado de 2025.

Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, a captação será realizada no formato de bookbuilding (mecanismo em que os investidores apresentam propostas de subscrição para aferir a procura e definir as condições finais da operação), nas maturidades de 5 e 8 anos, com vencimentos em 13 de agosto de 2030 e 13 de agosto de 2033.

Esta fase compreende dois leilões: 75 milhões de dólares (cerca de 64,7 milhões de euros) com maturidade em 13 de agosto de 2030 e juro de 5%, e outros 75 milhões de dólares com maturidade em 13 de agosto de 2033 e juro de 7%. A subscrição decorre de 3 a 19 de dezembro, podendo ser feita através de bancos e demais intermediários autorizados, com liquidações previstas para 12 e 23 de dezembro, acrescenta.

O Ministério das Finanças indica que a operação se enquadra na estratégia de financiamento interno, diversificação das fontes de financiamento e promoção do mercado de capitais, assegurando os objetivos económicos e sociais previstos no Orçamento Geral do Estado para 2025.