Antas da Cunha Ecija assessora fusão da HiPay Portugal na HiPay francesa

A Antas da Cunha Ecija assessorou a fusão transfronteiriça da HiPay Portugal na HiPay em França, no âmbito da qual todos os ativos e passivos da portuguesa foram transferidos e alocados à sucursal da francesa em Portugal a “HiPay- Sucursal em Portugal”. Nesta operação, a Antas da Cunha Ecija trabalhou em colaboração com a sociedade de advogados francesa BCTG Avocats.

“A operação teve como objetivo simplificar a estrutura organizativa do grupo, aumentar a eficiência e a rentabilidade operacional e reforçar a integração das atividades em Portugal. Todas as operações e serviços anteriormente prestados pela HiPay Portugal passarão a ser assegurados pela HiPay – Sucursal em Portugal, garantindo continuidade plena e reforço da solidez financeira e operacional”, explica a firma em comunicado.

A equipa da Antas da Cunha Ecija envolvida na operação foi coordenada pelo sócio Amílcar Silva e composta pela of counsel Carolina Meireles, pela associada sénior Carolina Ribeiro Santos e pela associada Sofia Macedo de Faria. A equipa prestou assessoria transversal nas vertentes societária, fiscal e laboral.

“O trabalho desenvolvido na assessoria jurídica incluiu a preparação e negociação do projeto comum de fusão transfronteiriça, a constituição da sucursal portuguesa da HiPay, e a implementação integral da reestruturação societária”, acrescentam.

Segundo o sócio coordenador de M&A Amílcar Silva, a fusão transfronteiriça constituiu um processo juridicamente “exigente”, que implicou a articulação entre os ordenamentos português e francês. “Esta operação representa um passo estratégico relevante na reorganização societária do grupo HiPay, uma vez que permite a criação de uma estrutura mais integrada e financeiramente mais sólida no espaço europeu, ao mesmo tempo que reforça a capacidade de investimento e inovação tecnológica da empresa, potenciando o desenvolvimento de novas soluções e serviços alinhados com as necessidades do mercado e a sua estratégia global”, assume.