APS com cursos de IFRS, IA e Transparência salarial

Durante o mês de dezembro, a Associação Portuguesa de Seguradores vai estar a realizar formações presenciais e digitais que irão abordar temas como IA, a Norma IFRS ou a transparência salarial.
A Academia Portuguesa de Seguros, da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), divulgou os cursos que irão decorrer no durante o mês de dezembro. Há formações presenciais e digitais, que irão cobrir temáticas como a Norma IFRS ou a Transparência salarial.
De 04 a 09 de Dezembro, irá decorrer a formação “Digital e utilização da Inteligência Artificial”, o 11º curso no ciclo de formação sobre compliance no setor segurador. O programa irá analisar o Regulamento de Inteligência Artificial, com o objetivo de desmistificar os conceitos jurídicos da IA e apresentar as principais tendências que moldam o futuro do setor segurador.
Já o curso “Nos Bastidores da IFRS17 – Análise operacional do Modelo Geral (GMM) no contexto dos seguros de vida”, que vai ocorrer durante as manhãs dos dias 9, 10 e 12 de dezembro, pretende dotar os vários “atores” que trabalham com a Norma IFRS 17 da compreensão, através de uma visão prática, da forma como funciona o Modelo GMM.
Nas manhãs de dia 10 e dia 15 de dezembro, a formação sobre “Transparência Salarial – Desafios e Oportunidades da Diretiva (UE) 2023/970” vai acontecer na sede da APS. A formação destina-se a profissionais que pretendem compreender os desafios e oportunidades decorrentes da transparência salarial e promover políticas de igualdade remuneratória nas organizações.
A APS vai também realizar um curso sobre “Prompt engineering com a IA” no dia 16 de dezembro. A formação pretende explorar a criação de prompts claros e estratégicos, com foco na obtenção de respostas relevantes e alinhadas aos objetivos do utilizador, durante o uso de modelos de inteligência artificial generativa, como ChatGPT, Copilot, Gemini ou Claude.
Por fim, irá também acontecer no dia 16 de dezembro uma formação online sobre o “IFRS Update 2025” que abordará as principais alterações ao normativo internacional que impactam os próximos ciclos de reporte financeiro.
Para mais informações e inscrições, carregue aqui.
