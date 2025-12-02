“As pessoas devem medir o grau de saúde mental da sua organização”. Ouça o Podcast Advocatus
No terceiro episódio a presidente da Direito Mental Rita Rendeiro analisa o tema da saúde mental. Na rubrica Quid Juris falamos sobre a lei da cibersegurança com Rita Serrano.
No terceiro episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Rita Rendeiro, presidente da Associação Direito Mental e sócia da CCSL Advogados. Em debate esteve o tema da saúde mental, uma análise do setor da advocacia, bem como os desafios, e um balanço da Direito Mental.
Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos o novo regime da cibersegurança. Para falar sobre o que podemos esperar desta nova lei contamos com a participação da associada coordenadora de TMT da CCA Law Firm Rita Serrano.
Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“As pessoas devem medir o grau de saúde mental da sua organização”. Ouça o Podcast Advocatus
{{ noCommentsLabel }}