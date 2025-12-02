“As pessoas devem medir o grau de saúde mental da sua organização”. Ouça o Podcast Advocatus

No terceiro episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Rita Rendeiro, presidente da Associação Direito Mental e sócia da CCSL Advogados. Em debate esteve o tema da saúde mental, uma análise do setor da advocacia, bem como os desafios, e um balanço da Direito Mental.

Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos o novo regime da cibersegurança. Para falar sobre o que podemos esperar desta nova lei contamos com a participação da associada coordenadora de TMT da CCA Law Firm Rita Serrano.

Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.