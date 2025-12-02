Podcast Advocatus

“As pessoas devem medir o grau de saúde mental da sua organização”. Ouça o Podcast Advocatus

  • Advocatus
  • 9:00

No terceiro episódio a presidente da Direito Mental Rita Rendeiro analisa o tema da saúde mental. Na rubrica Quid Juris falamos sobre a lei da cibersegurança com Rita Serrano.

No terceiro episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Rita Rendeiro, presidente da Associação Direito Mental e sócia da CCSL Advogados. Em debate esteve o tema da saúde mental, uma análise do setor da advocacia, bem como os desafios, e um balanço da Direito Mental.

Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos o novo regime da cibersegurança. Para falar sobre o que podemos esperar desta nova lei contamos com a participação da associada coordenadora de TMT da CCA Law Firm Rita Serrano.

Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Zunder ‘carrega’ em Portugal com 44 postos para elétricos

  • Oásis Atlântico investe mais 25 milhões em Cabo Verde

  • Exclusivo

    Acelerador procura startups de defesa com EUA na mira

  • Apollo, CVC e KKR interessados na compra da Logoplaste

  • Cristina Vergueiro reforça equipa de Lisboa da Pérez-Llorca

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“As pessoas devem medir o grau de saúde mental da sua organização”. Ouça o Podcast Advocatus

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Marquês. José Preto é o novo advogado de Sócrates

Filipa Ambrósio de Sousa,

O advogado é conhecido por ter representado figuras envolvidas em processos mediáticos, como Bruno de Carvalho, numa providência cautelar contra a direção do Sporting.