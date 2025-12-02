Ataque em território venezuelano vai começar “em breve”, diz Trump

Os Estados Unidos preparam-se para atingir território venezuelano. Donald Trump, em conferência de imprensa esta terça-feira, anunciou para “breve” ataques em terra a alvos na Venezuela ligados ao narcotráfico e avisa que esta operação pode ser extensível a qualquer país que trafique estupefacientes para os EUA. “É muito mais fácil por terra, sabemos onde vivem os maus e é isso que vamos fazer”, disse o presidente norte-americano, após uma reunião do gabinete na Casa Branca.

Nas últimas semanas, os EUA expandiram a presença militar nas Caraíbas, sob o pretexto de ser uma operação para combater o narcotráfico. Os media têm também avançado que Trump procura uma mudança de regime em Caracas, através da queda de Nicolas Maduro, já classificado como parte da organização “terrorista” Cartel of the Suns e com a cabeça a um prémio de 50 milhões de dólares.

O espaço aéreo da Venezuela também foi “totalmente fechado” por Trump, através de um post nas redes sociais. “Todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos considerem o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela como totalmente fechado”, escreveu na rede Thruth Social. A TAP foi uma das companhias que deixou de voar para a Venezuela e corre o risco de ver retirada a licença para operar naquele país, com uma forte comunidade portuguesa.

A operação norte-americana nas Caraíbas já contabiliza cerca de 80 mortos em 21 ataques a lanchas, que alegadamente carregavam drogas. O jornal Washington Post avançou que duas pessoas tinham sobrevivido, a 2 de setembro, à primeira explosão da lancha mas que a Marinha dos EUA tinha ordenado um novo ataque.

A morte destas duas pessoas coloca ainda mais dúvidas sobre a legalidade das ações norte-americanas e pode expor o próprio Secretário da Defesa, Pete Hegseth, a um processo por crime de guerra. O Congresso já pediu a abertura de uma investigação à ordem para um segundo ataque que matou estas duas pessoas.

Para lá da Venezuela, Trump aponta também à Colômbia – o presidente Gustavo Petro tem sido um dos mais mais vocais contra a operação dos EUA nas Caraíbas. “A Colômbia tem fábricas inteiras de cocaína, qualquer país que venda ao nosso país está sujeito a ataques, não apenas a Venezuela”, avisou.