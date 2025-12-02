Bernardo Rodo é o novo CEO da Omnicom Media Portugal

O até agora diretor da OMD vai liderar o braço de media das agências do grupo Omnicom. Luís Mergulhão assumirá o cargo de chairman, Francisco Alvim o de CFO e Alberto Rui Pereira o de COO.

A Omnicom Media Group e a IPG Mediabrands anunciaram esta terça-feira a integração das suas operações em Portugal, dando origem à Omnicom Media Portugal, “uma nova estrutura que consolida equipas, competências e tecnologia dos dois grupos, com o objetivo de reforçar a escala e a eficiência no mercado nacional”. Bernardo Rodo até agora CEO da OMD, é o novo CEO do grupo.

Luís Mergulhão, o CEO do braço de media do grupo Omnicom em Portugal, passa a chairman do grupo, Francisco Alvim assume as funções de chief financial officer e Alberto Rui Pereira, até agora CEO do grupo IPG Mediabrands, é o chief operating officer do novo grupo.

“Esta integração cria uma força excecional em Portugal, ao combinar talento de referência e tecnologia avançada, bem como um portefólio que inclui algumas das marcas mais relevantes do mercado. O nosso compromisso é transformar esta escala numa vantagem real para os clientes, através de execução integrada, inteligência aplicada e impacto mensurável”, refere Bernardo Rodo, CEO da Omnicom Media Portugal, citado em comunicado

A nova estrutura, que junta as agências do grupo Omnicom e também as da IPG Mediabrands, “permitirá aos clientes ganhos de velocidade na criação de valor e uma performance ampliada pela escala, com resultados incrementais. A integração de dados e capacidades analíticas assegura decisões mais fundamentadas, enquanto sistemas, serviços e equipas totalmente articulados garantem maior precisão na execução”, prossegue o grupo.

A Bernardo Rodo, caberá agora “acelerar o crescimento dos clientes através de uma oferta de meios mais conectada, eficiente e orientada por dados“.

Recorde aqui a entrevista de Bernardo Rodo ao +M, no início do ano:

(Notícia atualizada às 15h45)