Canadá chega a acordo para participar em programa de armanento da União Europeia

  • Lusa
  • 7:46

Canadá irá integrar o programa do bloco europeu de apoio à indústria de defesa SAFE, com um orçamento de 150 mil milhões de euros, depois de as negociações entre UE e Reino Unido terem fracassado.

A União Europeia (UE) e o Canadá anunciaram um acordo sobre a participação canadiana no programa do bloco europeu de apoio à indústria de defesa SAFE, com um orçamento de 150 mil milhões de euros.

“Saudamos a conclusão das negociações sobre um acordo referente à participação do Canadá no SAFE”, afirmaram, na segunda-feira à noite, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, numa declaração conjunta.

Este novo instrumento europeu, com um orçamento total de 150 mil milhões de euros, visa fornecer aos Estados-membros empréstimos em condições favoráveis para compras conjuntas de armamento.

O SAFE “fortalecerá a base industrial de defesa da Europa através de compras conjuntas que beneficiarão todos os países participantes”, sublinharam os dois líderes.

Estes projetos conjuntos devem incluir pelo menos 65% de componentes produzidos na UE, mas os países parceiros como o Canadá podem receber exceções.

Este acordo com Otava surge depois do fracasso das negociações entre a UE e o Reino Unido. Bruxelas e Londres não chegaram a acordo sobre a taxa de candidatura que as empresas britânicas teriam de pagar para poderem participar em concursos europeus realizados através do programa SAFE.

A UE procura desenvolver uma indústria de defesa para contrariar a ameaça da Rússia e mitigar a dependência em relação aos Estados Unidos.

Portugal faz “adesão formal” ao programa SAFE

Ana Marcela,

O governo tomou ainda a decisão em Conselho de Ministros de "investir 280 milhões de euros na reabilitação da frota Pandur".

1