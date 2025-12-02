Carros elétricos representaram um terço da vendas em Portugal em novembro

No mês de novembro os veículos elétricos já representam 32,5% das vendas de carros novos em Portugal, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

No acumulado do ano, 69,3% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos. Os dados mostram que de janeiro a novembro 22,9% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

No que diz respeito à totalidade do mercado automóvel, os dados da Associação Automóvel de Portugal mostram que a produção automóvel em Portugal subiu 6,6% até novembro, em termos homólogos, atingindo 239.843 unidades.

No 11º mês do ano foram matriculados em Portugal 20.245 veículos automóveis, o que representa um crescimento de 4,5% face ao mesmo mês de 2024.

No mês de novembro foram matriculados em Portugal 16.459 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 0,4% que no mesmo mês do ano de 2024. No acumulado do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 204.160 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 7,7% relativamente ao período homólogo de 2024.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no penúltimo mês de 2025, uma evolução positiva de 23,2% ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.153 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 28.803 unidades, o que representou um ligeiro aumento de 0,3% face ao mesmo período do ano de 2024.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em novembro verificou-se um aumento de 51,4% em relação ao mês homólogo de 2024, tendo sido comercializados 633 veículos desta categoria. Nos onze meses do ano, as matrículas desta categoria totalizaram 6.880 unidades, o que representou um aumento do mercado de 1,7% relativamente ao mesmo período de 2024.