Banca

CGD, BCP e mais 20 bancos pediram a Albuquerque “ambição de todos os lados”

Comissária recebeu esta terça responsáveis dos principais bancos europeus para discutir a competitividade e simplificação da regulação. Paulo Macedo (CGD) e Miguel Bragança (BCP) estiveram presentes.

“Precisamos de ambição de todos os lados – decisores políticos, supervisores e bancos”. Foi esta a mensagem que os responsáveis dos principais bancos europeus transmitiram à comissária europeia Maria Luís Albuquerque num encontro de alto nível realizado esta terça-feira e no qual marcaram presença – tal como o ECO revelou em primeira mão – a Caixa Geral de Depósitos (através do presidente Paulo Macedo) e o BCP (através do administrador Miguel Bragança).

De acordo com a comissária portuguesa, a reunião serviu para discutir três prioridades: a competitividade e integração do setor bancário e ainda a simplificação da regulação.

Paulo Macedo (CGD) e Miguel Bragança (BCP) estiveram presentes.

“Os bancos europeus são fortes, resilientes e rentáveis ​​— um testemunho da sólida estrutura construída ao longo da última década. Mas não podemos ignorar a realidade estrutural: a fragmentação ainda impede os bancos de crescer, de operar sem problemas além-fronteiras e, em última análise, de financiar o crescimento da Europa de uma forma que beneficie tanto os cidadãos como as empresas”, revelou Albuquerque numa mensagem partilhada na sua página na rede Linkedin.

Segundo Maria Luís Albuquerque, a “Europa precisa de instituições dispostas a pensar transfronteiriçamente, a expandir-se, a inovar e a ajudar a transformar as poupanças em oportunidades de investimento para todos os europeus”.

É nesse sentido que está a promover estas reuniões. Esta em particular, com foco no setor bancário, contribuirá diretamente para o trabalho da Comissão Europeia no âmbito do Relatório sobre a Competitividade Bancária de 2026.

As suas opiniões ajudam a manter a nossa abordagem fundamentada e focada nas prioridades certas”, considerou a comissária de Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CGD, BCP e mais 20 bancos pediram a Albuquerque “ambição de todos os lados”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Seminário Diplomático - 07JAN254

Exclusivo Bruxelas chama CGD e BCP para discutir alívio da regulação

Alberto Teixeira,

Encontro de alto nível entre comissária Maria Luís Albuquerque e representantes de mais de 20 instituições está marcado para 2 de dezembro, com vista a discutir uma reforma da regulação bancária.

1