Conheça a área de Beds, Alternatives and Development da Dils

Na Dils, cada área desempenha um papel essencial na missão “Rewrite The Rules” no setor imobiliário. A força da empresa reside na forma como está organizada: sem silos, promovendo a colaboração entre equipas que trabalham de forma integrada ao longo de todo o ciclo de valor dos ativos, desde a originação até à execução da transação, para maximizar o valor dos ativos dos seus clientes, quer do lado do investidor, quer do lado do ocupante.

Denominada internamente por BAD’s (Beds, Alternatives and Development), esta área integra cinco segmentos de negócio – Development, Living, Capital Solutions, Hospitality e Natural Capital – e é co-liderada por Gonçalo Santos e Gonçalo Ponces. As equipas trabalham de forma interligada garantindo uma perspetiva holística, tecnológica e colaborativa que responde de forma integrada, criativa e inovadora às necessidades dos clientes.

Conversámos com Gonçalo Santos e Gonçalo Ponces para conhecer melhor esta área de negócio e como estão articulados nos diferentes sub-setores de atividade.

Como descreveria a sua área de negócio e de que forma ela contribui para a missão da Dils de “Rewrite The Rules” no setor imobiliário?

Trata-se de um pilar multidisciplinar, composta por diferentes setores que frequentemente se cruzam e potenciam.

Development : atua na génese da cadeia de valor imobiliária, cobrindo todos os setores e ativos antes da sua produção. Pela sua natureza, tem impacto direto no stock nacional e cria sinergias com todas as equipas da Dils. Funciona como uma folha em branco, onde cada projeto exige um estudo aprofundado para revelar o seu verdadeiro potencial.

Living : foca-se em investimento no residencial operacional, como o Build to Rent, residências de estudantes, senior living e outros modelos emergentes, que estão a transformar a dimensão do mercado habitacional em Portugal e que tem um enorme potencial de transformação.

Capital Solutions : oferece soluções financeiras através de debt advisory e equity raising, apoiando clientes a garantir os recursos necessários de capital em cada uma das fases dos seus projetos.

Hospitality : acompanha investidores e operadores do setor hoteleiro em todas as etapas do ciclo imobiliário, da aquisição e reposicionamento de ativos, à expansão e estruturação financeira ou na identificação do operador certo para um projeto hoteleiro.

Natural Capital: dedica-se ao setor agrícola e florestal, com serviços de transação, consultoria e capital solutions, respondendo à crescente procura de investidores nacionais e internacionais em projectos agrícolas e no sector agroalimentar ibérico.

Estas setores operam em forte sinergia entre si e em articulação com outras áreas, essencialmente com Advisory, CRE Investments e Residencial, para assegurar uma visão integrada. É assim que concretizamos a missão “Rewrite The Rules”: desafiando modelos tradicionais e oferecendo soluções inovadoras e integradas, sempre com o propósito de maximizar o ativo aos nossos clientes, em qualquer fase de desenvolvimento.

Quais são os principais desafios que estes setores enfrentam atualmente e como a Dils os aborda com soluções inovadoras?

Para além da exigência transversal de rigor técnico, inovação e criatividade, cada uma enfrenta desafios específicos:

Development : enfrenta complexidade regulatória, volatilidade de custos e dificuldade de financiamento. Para ultrapassar estes riscos, recorremos a estudos aprofundados, inteligência de dados e experiência de mercado, transformando incertezas em oportunidades.

Living : a ausência de histórico e benchmarks nacionais dificulta a tese de investimento. A nossa resposta passa por comparar com mercados mais maduros, como Espanha, e antecipar e estruturar soluções que apoiem investidores a entrar em setores emergentes, mesmo perante a falta de enquadramento regulatório específico.

Hospitality : lida com prazos longos, burocracia e falta de mão de obra qualificada. Apoiamos clientes na execução de projetos de consultoria, na condução de transações (sell side ou buy side advisory), busca de operadores e capitalização de projetos, muitas vezes em sinergia com Development, quando a expansão hoteleira depende na produção de novos edifícios. Modelos como branded residences, em cidade, na praia ou no campo, serviced apartments e hospitality-as-a-service estão a transformar o panorama da indústria, desafiando os todos os intervenientes a repensar layouts, licenciamentos e modelos operacionais, cada vez mais digitais e tecnológicos.

Natural Capital : é marcado pela fragmentação de muitas parcelas no território nacional e pela pequena escala. A Dils atua como catalisador institucional, reunindo investidores de longo prazo e promovendo soluções que criam escala e eficiência, juntando vontades de investimento ao conhecimento operacional local

: é marcado pela fragmentação de muitas parcelas no território nacional e pela pequena escala. A Dils atua como catalisador institucional, reunindo investidores de longo prazo e promovendo soluções que criam escala e eficiência, juntando vontades de investimento ao conhecimento operacional local Capital Solutions: enfrenta o desafio transversal de financiar setores complexos, posicionando-se como elo entre promotores, investidores e instituições financeiras.

Quais as tendências emergentes que estão a moldar o futuro da área e de que forma a Dils se posiciona para liderar essas mudanças?

O futuro desta área está a ser moldado por novas formas de viver, trabalhar, investir e criar valor:

Novos conceitos habitacionais : flex living, coliving, midterm living e branded residences estão a expandir-se em Portugal, diversificando experiências e serviços em diferentes localizações. Residências Sénior ou Estudantes apresentam-se também como soluções de habitação permanente ou temporária, com o produto imobiliário e serviços conexos a serem desenhados para um cliente-alvo específico, respondendo diretamente às suas necessidades.

Hospitality & experiência : o cliente valoriza propostas únicas de utilização e bem-estar, natureza, desporto e lifestyle, impulsionando projetos com forte componente de autenticidade, de marca e tecnologia e focados na experiência.

Tecnologia : a digitalização do setor é já uma realidade, com hotéis digitais, plataformas de gestão inovadoras e uso crescente de IA em processos como check-in, reservas e atendimento, tornando-os mais ágeis e eficientes.

Sustentabilidade : a crise climática obriga a inovar na construção e na operação de ativos. O desafio passa por acelerar licenciamentos e tornar viáveis projetos sustentáveis a custos acessíveis.

Investimento equilibrado : continua a ser crucial atrair capital estrangeiro, mas garantindo que este contribui para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do mercado local.

: continua a ser crucial atrair capital estrangeiro, mas garantindo que este contribui para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do mercado local. Integração na cadeia de valor: investidores institucionais procuram cada vez mais ativos agrícolas, florestais e imobiliários com cadeias produtivas sustentáveis, diversificação de risco e impacto positivo na sociedade e no território.

A Dils posiciona-se para liderar esta transformação, antecipando tendências e oferecendo soluções inovadoras através de equipas multidisciplinares, tecnologia avançada e visão global.

Onde identifica as maiores oportunidades de crescimento ou inovação no seu pilar especialmente à luz da expansão europeia da Dils?

Portugal consolidou-se como um destino atrativo para investimento em hotelaria e living, sobretudo nos segmentos de luxo, ultra-luxo e lifestyle, em localizações como Lisboa, Porto, Comporta, Douro e Algarve. O dinamismo deste mercado atrai capital diversificado, como private equity, fundos de pensões, seguradoras, REIT’s e family offices, que procuram diversificação e crescimento num setor em forte expansão.

Também a área de Natural Capital apresenta grande potencial, à medida que ganha escala e caminha para uma maior institucionalização e profissionalização do sector, com espaço para inovação e produção de valor acrescentado. Portugal beneficia de uma localização estratégica, do reconhecimento internacional dos seus produtos, de acesso a diversos perímetros de regadio de grande escala, numa era onde a segurança e a soberania alimentar são temas da maior importância.

A expansão europeia da Dils amplia estas oportunidades, permitindo:

partilha de conhecimento e benchmarks entre mercados;

maior acesso a capital internacional e investidores globais;

desenvolvimento de soluções escaláveis e replicáveis;

aceleração de novos setores, apoiada por uma visão integrada e sem silos;

Esta plataforma europeia fortalece a nossa proposta de valor: unir talento local, visão internacional e capacidade de execução com impacto direto no crescimento e transformação do setor imobiliário em Portugal e na Europa.

De que forma a Dils se diferencia neste setor específico, combinando talento local com tecnologia avançada e know-how internacional?

A área de BAD’s distingue-se por ser altamente especializada, cobrindo setores que exigem profundo conhecimento técnico, criatividade e uma leitura muito próxima do perfil dos investidores, com uma atuação generalista sobre a produção imobiliária em todos os usos e sectores. Contamos com talento local com muitos anos de experiência em projetos complexos e inovadores nestas áreas, que estão em grande transformação. A integração numa plataforma internacional é também decisiva: permite-nos trocar informação, partilhar boas práticas e antecipar tendências com os nossos colegas de outros mercados europeus.

A Dils atua de forma integrada em toda a cadeia de valor, desde a originação ao financiamento, passando pelo desenvolvimento e comercialização, unindo talento local especializado, tecnologia avançada e know-how internacional. Esta abordagem colaborativa garante soluções completas, inovadoras e alinhadas com padrões globais.

No último ano, reforçámos esta posição com mais de 20 mandatos em curso, em diferentes geografias e tipologias. Projetos como o Trinity (projeto icónico de serviços/equipamento no centro de Lisboa), o Alba (pioneiro no sector de BTR privado no Porto), o Horizon (desenvolvimento habitacional de larga escala na Área Metropolitana de Lisboa), o Luzia (projeto residencial estruturante em Santa Luzia, Tavira) ou o Numa Stays (um novo hotel que nasce na reconversão de um edifício de escritórios no prime CBD de Lisboa), entre muitos outros, ilustram a diversidade e relevância do nosso trabalho.

A nossa verdadeira diferenciação está na capacidade de aliar visão estratégica, inovação e execução rigorosa, criando valor sustentável para clientes e para o setor imobiliário em Portugal e na Europa.