Sociedades

Cristina Vergueiro reforça equipa de Lisboa da Pérez-Llorca

A equipa de Corporate do escritório de Lisboa da Pérez-Llorca foi reforçada com a senior international counsel Cristina Vergueiro.

A Pérez-Llorca reforçou a equipa de Corporate do escritório de Lisboa com a senior international counsel Cristina Vergueiro.

 

“A Cristina traz um conhecimento profundo da indústria de private equity e da dinâmica de investimentos em infraestrutura. A sua experiência permitirá oferecer aos nossos clientes soluções jurídicas robustas para operações complexas de M&A e desenvolvimento de projetos em setores críticos como energia, transportes e logística“, sublinha o country chair da Pérez-Llorca em Portugal Gonçalo Capela Godinho.

Ao longo da carreira, Cristina Vergueiro atuou em todas as fases do ciclo de investimento: estruturação de fundos, captação de capital, operações de investimento e desinvestimento, bem como a monitorização e o desenvolvimento das empresas do portefólio. A sua experiência inclui a definição de modelos de governança, gestão de risco e compliance em setores como logística, energia, transportes e farmacêutico, em diversos mercados latino-americanos, além da atuação em gestão de crise e arbitragem.

“Esta integração reforça a capacidade da Pérez-Llorca para apoiar clientes, tanto organizações quanto clientes privados, em operações cross-border, contribuindo para a projeção internacional do escritório, com destaque para projetos que envolvem mercados lusófonos e latino-americanos, em especial o Brasil”, refere a firma.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Zunder ‘carrega’ em Portugal com 44 postos para elétricos

  • Oásis Atlântico investe mais 25 milhões em Cabo Verde

  • Exclusivo

    Acelerador procura startups de defesa com EUA na mira

  • Apollo, CVC e KKR interessados na compra da Logoplaste

  • Cristina Vergueiro reforça equipa de Lisboa da Pérez-Llorca

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cristina Vergueiro reforça equipa de Lisboa da Pérez-Llorca

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“Pessoas devem medir o grau de saúde mental da sua empresa”

Advocatus,

No terceiro episódio a presidente da Direito Mental Rita Rendeiro analisa o tema da saúde mental. Na rubrica Quid Juris falamos sobre a lei da cibersegurança com Rita Serrano.