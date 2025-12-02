Cristina Vergueiro reforça equipa de Lisboa da Pérez-Llorca

A Pérez-Llorca reforçou a equipa de Corporate do escritório de Lisboa com a senior international counsel Cristina Vergueiro.

“A Cristina traz um conhecimento profundo da indústria de private equity e da dinâmica de investimentos em infraestrutura. A sua experiência permitirá oferecer aos nossos clientes soluções jurídicas robustas para operações complexas de M&A e desenvolvimento de projetos em setores críticos como energia, transportes e logística“, sublinha o country chair da Pérez-Llorca em Portugal Gonçalo Capela Godinho.

Ao longo da carreira, Cristina Vergueiro atuou em todas as fases do ciclo de investimento: estruturação de fundos, captação de capital, operações de investimento e desinvestimento, bem como a monitorização e o desenvolvimento das empresas do portefólio. A sua experiência inclui a definição de modelos de governança, gestão de risco e compliance em setores como logística, energia, transportes e farmacêutico, em diversos mercados latino-americanos, além da atuação em gestão de crise e arbitragem.

“Esta integração reforça a capacidade da Pérez-Llorca para apoiar clientes, tanto organizações quanto clientes privados, em operações cross-border, contribuindo para a projeção internacional do escritório, com destaque para projetos que envolvem mercados lusófonos e latino-americanos, em especial o Brasil”, refere a firma.