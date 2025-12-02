Presidenciais 2026

Debates com André Ventura vistos por 3,3 milhões de telespectadores

 + M,

De acordo com a análise da Denstu Media para o +M, o também presidente do Chega participou até agora em três debates, que foram acompanhadas por um total de 3.301.227 pessoas.

Os três frente a frente que contaram com André Ventura continuam a ser os mais vistos da série de debates que estão a ser transmitidos pela RTP, SIC e TVI.

De acordo com a análise da Denstu Media para o +M, o também presidente do Chega participou até agora em três debates (nove transmissões, no total), que foram acompanhadas por um total de 3.301.227 pessoas.

O último debate em que participou, e que o colocou frente a frente com Catarina Martins, foi seguido por um total de 1.006.094 pessoas. Destas, 817.244 acompanharam o ‘confronto’ na TVI, 179.251 na CNN e 9.599 na RTP3, em diferido.

O segundo candidato mais visto é Luís Marques Mendes, com 2.599.183 espectadores no total dos debates e na terceira posição surge Henrique Gouveia e Melo, com 2.344.696 espectadores.

Já no sábado, o debate entre Jorge Ponto e Luís Marques Mendes foi acompanhado por 479.279 telespectadores, no domingo António Filipe e João Cotrim de Figueiredo foram vistos por 684 mil pessoas e, esta segunda-feira, 502.827 pessoas assistiram ao frente a frente entre António José Seguro e Jorge Pinto.

 

Veja aqui o calendário de todos os debates.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Televisão
Jorge Pinto e Gouveia e Melo visto por 737.593 pessoas

Este é o sétimo dos 28 debates transmitidos pelos três canais em sinal aberto no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro. 

+ M,

Tiago Baldaia

Coerência é o novo absurdo

Neste universo de mensagens rápidas e pré-candidatos improváveis, Manuel João Vieira nos lembre de algo essencial: é possível entreter, satirizar e, ainda assim, dizer coisas sérias.

Tiago Baldaia,

Edson Athayde, CEO e CCO da FCB e Rodrigo Viana de Freitas, CEO da Central de Informação, em entrevista ao ECO/+M - 26FEV25
Negócios +M
Encerramento da FCB não terá impacto na FCB Lisboa

"Somos independentes e assim continuaremos", garante Edson Athayde, CEO e sócio da FCB Lisboa. A marca FCB, a nível global, vai desaparecer.

Carla Borges Ferreira,