Debates com André Ventura vistos por 3,3 milhões de telespectadores

Os três frente a frente que contaram com André Ventura continuam a ser os mais vistos da série de debates que estão a ser transmitidos pela RTP, SIC e TVI.

De acordo com a análise da Denstu Media para o +M, o também presidente do Chega participou até agora em três debates (nove transmissões, no total), que foram acompanhadas por um total de 3.301.227 pessoas.

O último debate em que participou, e que o colocou frente a frente com Catarina Martins, foi seguido por um total de 1.006.094 pessoas. Destas, 817.244 acompanharam o ‘confronto’ na TVI, 179.251 na CNN e 9.599 na RTP3, em diferido.

O segundo candidato mais visto é Luís Marques Mendes, com 2.599.183 espectadores no total dos debates e na terceira posição surge Henrique Gouveia e Melo, com 2.344.696 espectadores.

Já no sábado, o debate entre Jorge Ponto e Luís Marques Mendes foi acompanhado por 479.279 telespectadores, no domingo António Filipe e João Cotrim de Figueiredo foram vistos por 684 mil pessoas e, esta segunda-feira, 502.827 pessoas assistiram ao frente a frente entre António José Seguro e Jorge Pinto.

