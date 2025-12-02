Ex-vice-presidente da Comissão Europeia Federica Mogherini detida por suspeita de fraude

A ex-vice-presidente da Comissão Europeia e atual reitora da Universidade da Europa Federica Mogherini foi detida esta terça-feira na sequência de buscas feitas pela Procuradoria Europeia por suspeita de fraude, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

A fonte confirmou à Lusa que Federica Mogherini, reitora da Universidade da Europa desde setembro de 2020, foi uma das três pessoas detidas esta terça-feira durante as buscas feitas àquela instituição académica em Bruges e às instalações do Serviço de Ação Externa da União Europeia (UE) em Bruxelas.

Federica Mogherini foi alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança entre 2014 e 2019.

O antigo rosto da União Europeia na diplomacia foi um dos três detidos na sequência de uma investigação por suspeita de fraude na atribuição de financiamento da UE a um projeto para instrução de jovens diplomatas.

De acordo com a Procuradoria Europeia, um dos candidatos terá tido acesso a informação confidencial que o beneficiou, colocando em causa a competição justa do processo.

O ex-secretário-geral do Serviço de Ação Externa da UE, Stefano Sannino, também é um dos detidos.