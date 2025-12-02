Empresas

Faturação da Jysk sobe quase 12% no ano fiscal 2024-25

Só em Portugal, a empresa internacional de retalho doméstico faturou 60,6 milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 35%.

A Jysk faturou 6.200 milhões de euros no ano fiscal 2024/2025, um aumento de quase 12% face ao período homólogo. “A nível global, durante o ano fiscal 2024/2025, a Jysk alcançou um volume de negócios de 6,2 mil milhões de euros, um aumento de 11,8%”, indicou a empresa, em comunicado, esta terça-feira.

Questionada pela Lusa, a empresa não revelou o resultado líquido do exercício. Só em Portugal, a empresa internacional de retalho doméstico faturou 60,6 milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 35%. A empresa abriu, neste período, cinco lojas em Portugal e renovou outras três.

O lucro antes de juros e impostos (EBIT) global aumentou 26,9% para 753 milhões de euros. A empresa contabilizou ainda mais 13,7 milhões de clientes em todo o mundo. Em 2025, a empresa abriu também as suas primeiras lojas em Marrocos e no Uruguai, contabilizando um total de 148 novos espaços.

No exercício em causa, a Jysk contava com 3.575 lojas em 50 países. “O ano fiscal de 2025 foi verdadeiramente excecional para a JYSK, apesar das incertezas globais e da instabilidade política que continuam a pressionar o mercado do retalho e o comportamento do consumidor”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Jysk, Rami Jensen.

Na Península Ibérica, a empresa totalizou 364,3 milhões de euros de volume de negócios, uma subida de 37%. Por sua vez, o EBIT operacional mais do que duplicou para 56,2 milhões de euros. “O nosso objetivo é continuar a crescer em Portugal e Espanha, reforçando a nossa presença nas grandes cidades e oferecendo uma experiência omnicanal que corresponda às expectativas dos clientes”, apontou o diretor da Jysk para Portugal e Espanha, Carlos Haba.

Faturação da Jysk sobe quase 12% no ano fiscal 2024-25

