Filipa Cid Galveias integra equipa de laboral da Andersen

A Andersen Portugal reforçou a área de Laboral com Filipa Cid Galveias, na qualidade de associada sénior. A advogada transita da Plen.

“O regresso da Filipa constitui uma enorme mais-valia para a Andersen e um ótimo reforço para o departamento laboral, onde irá acompanhar clientes que já conhece, bem como novos clientes. Sentimos a necessidade fortalecer a equipa, de modo a podermos servir os nossos clientes nesta área, especialmente num ano que se projeta com desafios permanentes no âmbito das projetadas alterações à lei laboral e reestruturações de empresas, e tendo ainda em consideração a integração do Tiago Piló e necessidade de reforço da equipa”, refere em comunicado o head of Portugal José Mota Soares.

Com mais de 15 anos de experiência profissional na área do Direito Laboral, Filipa Cid Galveias começou a sua carreira na Andersen Portugal, tendo passado pela CS Advogados e pela Plen, de onde transita.

