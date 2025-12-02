Forbes escolhe um total de 36 hospitais em Espanha como os melhores por especialidade

Estes hospitais destacam-se pela sua excelência clínica, infraestrutura de ponta e capacidade de prestar cuidados de qualidade, posicionando-se como referências tanto a nível nacional como internacional.

Esta seleção inclui hospitais públicos e privados, com especial ênfase naqueles que se destacam pela sua capacidade de inovação, pela experiência das suas equipas médicas e pelo seu impacto positivo nos pacientes. Esta lista da Forbes destaca o alto nível de qualidade e dedicação que estes hospitais oferecem, garantindo cuidados de saúde de primeira linha. São líderes no setor da saúde em Espanha e referências internacionais em diversas especialidades, demonstrando o seu compromisso constante com a inovação e o bem-estar da população.

Na oncologia médica, o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz (Madrid) distingue-se pela sua abordagem integral, que abrange diagnóstico molecular avançado, tratamento personalizado, cirurgia minimamente invasiva e cuidados paliativos. Juntamente com este hospital, o MD Anderson Cancer Center Madrid e o Hospital Universitário HM Sanchinarro são reconhecidos pela sua abordagem integral no tratamento do cancro, destacando-se especialmente na investigação e em terapias inovadoras.

Na área da cardiologia, o Hospital Universitário La Paz (Madrid) é conhecido pela sua capacidade de tratar desde cardiopatias congénitas até transplantes cardíacos, com técnicas inovadoras como corações artificiais e cirurgia minimamente invasiva. Juntamente com ele, o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, pioneiro no programa de angioplastia primária 24 horas, e o Hospital Clínico San Carlos (Madrid) destacam-se pela sua liderança no diagnóstico e tratamento cardiovascular.

Em neurologia, o Hospital Universitário Ruber Juan Bravo (Madrid) destaca-se pela sua capacidade de diagnóstico em patologias neurológicas complexas, enquanto a Clínica Universidade de Navarra é pioneira em terapias para a esclerose múltipla. Também está incluído o Hospital Universitário HM Puerta del Sur, que se destaca pelo uso de tecnologias avançadas e pela sua liderança em terapias com ultrassom focal de alta intensidade (HIFU).

Em dermatologia, destacam-se a Clínica Dermatológica Internacional | Hospital Ruber Internacional e o Hospital Universitário 12 de Outubro (Madrid), ambos reconhecidos pela sua abordagem integral no tratamento de dermatoses complexas e pela implementação de tratamentos inovadores. O Hospital Clínico San Carlos também figura na lista pelo seu tratamento de cancro cutâneo, doenças inflamatórias e raras da pele.

Em cirurgia plástica, estética e reparadora, os hospitais Centro Médico Teknon, Hospital Clínic (Barcelona) e Hospital Universitari i Politecnico La Fe (Valência) lideram a lista pela sua inovação em tratamentos cirúrgicos avançados e pela sua atenção integral em procedimentos reconstrutivos.

Em pneumologia, o Hospital Universitário Vall d’Hebrón de Barcelona é uma referência nacional, especialmente em transplantes pulmonares e doenças respiratórias complexas. Outros centros de prestígio nesta especialidade são o Hospital Universitário 12 de Octubre (Madrid) e o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz (Madrid), conhecido pela sua tradição e sólida atividade de investigação.

Em medicina interna, o Hospital Universitário La Paz de Madrid e o Hospital Universitário Gregorio Marañón (Madrid) estão na lista por se destacarem na gestão de doenças complexas e pela sua vocação investigadora. Junto com eles está também o Hospital Universitário Dexeus (Barcelona), sob a direção do Dr. Ángel Charte, muito reconhecido por abordar patologias complexas e múltiplas comorbidades.

Na cirurgia geral e do aparelho digestivo, o Hospital Universitário e Politécnico La Fe (Valência), centro de referência nacional em transplante hepático e cirurgia oncológica digestiva, e o Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilha são reconhecidos pela sua especialização nesta área. Também se inclui o Hospital Universitário Virgen Macarena (Sevilha), destacado pela sua atenção integral num amplo espectro de patologias digestivas.

Em cirurgia ortopédica e traumatologia, o Hospital Universitário Marqués de Valdecilla (Santander), referência em transplante de extremidades e cirurgia reconstrutiva, destaca-se juntamente com o Hospital Universitário Virgen del Rocío (Sevilha) e o Hospital Quirónsalud Barcelona, que abordam uma ampla gama de patologias musculoesqueléticas.

Em ginecologia e obstetrícia, o Hospital Ruber Internacional (Madrid), destacado pela sua maternidade e atendimento integral em todas as fases da vida da mulher, junta-se ao Hospital Universitário HM Montepríncipe e ao Hospital Universitário Vall d’Hebrón (Barcelona), referências em cirurgia ginecológica avançada e medicina materno-fetal.

Em fertilidade e reprodução assistida, o IVI Madrid, referência em reprodução assistida na Espanha e na Europa, lidera a lista junto com o Hospital Universitário Vall d’Hebrón (Barcelona) e o Hospital Quirónsalud Barcelona, conhecidos por sua abordagem integral em tratamentos de fertilidade e inovação neste campo.

Por fim, no que diz respeito às urgências, o Hospital Universitário 12 de Outubro (Madrid), um dos mais ativos do país, destaca-se juntamente com o Hospital Universitário Gregorio Marañón (Madrid) e o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz (Madrid), que se destacam pela sua capacidade de gerir emergências e pela sua eficiente organização assistencial.

METODOLOGIA

A lista foi elaborada após uma avaliação detalhada dos hospitais, considerando a reputação clínica, que foi medida através de publicações científicas, prémios e reconhecimentos. Também foram avaliadas a tecnologia e a infraestrutura, destacando os hospitais que contam com equipamentos de última geração e que aplicam tratamentos inovadores.

Além disso, foi considerada a qualidade dos resultados e a satisfação dos pacientes, com foco na experiência geral daqueles que receberam atendimento. Este é um dos pilares para a inclusão na lista, uma vez que um atendimento próximo e profissional é essencial.

Por último, foi avaliado o compromisso com a investigação e a formação dos hospitais, especialmente aqueles que colaboram com universidades e estão na vanguarda de projetos científicos e médicos. Estes centros não só oferecem serviços de assistência de alta qualidade, como também impulsionam o avanço nas suas respetivas especialidades.