IA, cloud e centros de dados: a ligação que está a transformar empresas e governos. Oiça o podcast ‘À Prova de Futuro’

Sem a cloud, não teríamos serviços de streaming de música ou televisão, não poderíamos guardar gigabytes de fotografias e vídeos, não teríamos e-commerce, não existiriam as ferramentas colaborativas online essenciais à forma como hoje trabalhamos, ou o acesso generalizado à inteligência artificial.

Neste episódio do podcast à Prova de Futuro, que tem o apoio do Meo Empresas, falamos com André Rodrigues, Head of Technology Software&Tech Companies da Amazon Web Services para a Europa do Sul, sobre a forma como a inteligência artificial está a mudar a oferta destes serviços.

O porta-voz para Portugal da AWS afirma que estamos ainda a ver apenas a ponta do iceberg do que a inteligência artificial será capaz de fazer e deixa um alerta sobre a forma como as PME estão a usar estes serviços: “Não é uma adoção das ferramentas de inteligência artificial que lhes permita de facto transformar o seu negócio, que lhes permita criar mais riqueza, que lhes permita ser mais produtivos e que lhes permita de facto conquistarem novos mercados e diferenciarem-se no mercado.”

A cloud não existiria sem os centros de dados e neste episódio falamos também com Luís Pedro Duarte, presidente da Associação Portuguesa de Centros de Dados, sobre os investimentos avultados que Portugal está a atrair nesta área, as vantagens que o país oferece e os obstáculos que é necessário ultrapassar, como o licenciamento e a disponibilidade de recursos humanos com as competências necessárias para esta área.