IA leva Allianz Partners a despedir até 1.800 na Europa enquanto reforça em Portugal

A Allianz Partners, empresa do grupo alemão que atende em permanência segurados com apólices de assistência, automóvel e saúde, planeia eliminar entre 1.500 e 1.800 postos de trabalho na Europa nos próximos 12 a 18 meses, sobretudo em funções de call-centre e atendimento telefónico, revelou a Reuters.

A motivação oficial é a adoção crescente de soluções de Inteligência Artificial (IA) e automação, substituindo tarefas repetitivas hoje realizadas por operadores humanos.

Segundo o jornal Business Insurance, a Allianz Partners emprega atualmente cerca de 22.600 pessoas no mundo, das quais cerca de 14.000 trabalham no atendimento telefónico / call-centre – o que causará um impacto de redução de cerca de 10% a 15% da força de trabalho nessa área.

De acordo com o jornal, a empresa comunicou que está a “avaliar ativamente como as mudanças tecnológicas vão afetar todos os colaboradores”, referindo que funções fortemente dependentes de processos manuais serão potencialmente impactadas.

As demissões previstas devem ocorrer em vários países – relatórios citados pela Reuters mencionam cortes na Alemanha, Espanha, França e Reino Unido.

Deslocalização ou Portugal em contra ciclo

Em contra ciclo parece estar Portugal. O grupo Allianz estabeleceu em 2024 a Allianz Services um hub tecnológico, sediado em Lisboa, para gerir back-office e call-centre para a Europa, que no final do ano passado já contava com 68 colaboradores.

Segundo informação interna, o Grupo Allianz escolheu Lisboa como o seu novo Centro Tecnológico Europeu principalmente porque oferece vantagens de custo face a outras entidades operacionais na Europa. Acrescentou que o tech hub de Lisboa assegurará uma resposta em tempo real de alta qualidade, permitirá o uso de inteligência artificial e disponibilizará serviços em larga escala, com processos simplificados que gerarão benefícios de custo.

O hub de Lisboa está a dar suporte a “outras entidades da Allianz em toda a Europa” centralizando operações de suporte administrativo, atendimento ou gestão de sinistros, para múltiplos países, numa plataforma comum. A estratégia envolve tirar partido do custo competitivo de Lisboa, combinando “baixo custo” com “alta qualidade de serviço”, afirmou a Allianz concluindo que o hub foi concebido para permitir escalabilidade dos serviços, através de processos padronizados e uso de tecnologia – incluindo inteligência artificial – visando eficiência, agilidade e potencial capacidade de resposta em tempo real.