IAPMEI avança com pagamento de 50% dos incentivos das agendas mobilizadoras do PRR

O IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação já deu ordem para o pagamento da antecipação em 50% do incentivo para os beneficiários das agendas mobilizadoras do PRR e fala em “ato de justiça” para com empresários.

A 2 de outubro, o IAPMEI tinha anunciado esta antecipação, que terá um impacto de 75 milhões de euros. “As ordens de pagamento já estão todas formuladas […]. Esta medida surge de uma experiência de três anos de gestão das agendas mobilizadoras e de uma reprogramação, que fez aumentar a ambição de um conjunto significativo de agendas”, afirmou o presidente do IAPMEI, José Pulido Valente, em declarações à Lusa.

Apesar de ressalvar que o prazo é curto, Pulido Valente precisou que em causa estão mais cerca de 200 produtos, processos ou serviços. Assim, o IAPMEI quis responder à ambição das empresas e avançou com a antecipação de 50% das despesas, após a sua apresentação. Antes, o pagamento só era efetuado após a total validação, que tem um prazo estimado de 30 duas úteis.

Esta medida vai permitir “andar mais depressa” e atingir ou mesmo ultrapassar os objetivos traçados, sublinhou.

Para o presidente do IAPMEI, o que está em causa é, sobretudo, “um ato de justiça e a confirmação da confiança e ambição que este instrumento tem merecido por parte das empresas”. O impacto estimado é de 75 milhões de euros, ou seja, metade do valor histórico de despesa apresentado “a cada dois ou três meses”.

Contudo, este valor ainda pode aumentar, uma vez que, à medida que os projetos vão evoluindo, a despesa também vai crescendo. “Com uma tesouraria mais aliviada, [as empresas] vão poder fazer as suas encomendas mais rapidamente e acelerar a execução dos projetos”, ilustrou José Pulido Valente, sublinhando que as agendas mobilizadoras são um “modelo virtuoso”.

A medida aplica-se aos beneficiários das agendas mobilizadoras e das agendas verdes para a inovação empresarial. As agendas mobilizadoras, que se inserem no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinam-se a promover a inovação da economia, com a colaboração entre empresas, universidades e instituições de investigação.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.