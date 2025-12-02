Local Online

Inês de Medeiros assegura maioria em Almada com vereadores da CDU

Autarca socialista tinha contado com o apoio do PSD no seu segundo mandato, mas há um ano os social-democratas recusaram manter apoio. Agora, CDU assegura governabilidade.

Grande surpresa em 2017, quando conquistou a liderança de uma autarquia historicamente comunista, a socialista Inês de Medeiros passa a contar os comunistas como garante da maioria absoluta no seu terceiro mandato à frente da Câmara de Almada.

Depois de já ter admitido a existência de negociações com a lista encabeçada por Luís Palma – ex-presidente da Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó que se candidatou a presidente da autarquia a 12 de outubro –, a autarca do PS fechou acordo com a força partidária que perdeu a hegemonia precisamente para Medeiros.

Nas eleições autárquicas, o PS alcançou apenas quatro dos 13 mandatos, pelo que a autarca enfrentava uma oposição de sete vereadores. Agora, passa a dispor de sete votos nas decisões, o suficiente para um cenário de estabilidade até 2029. No seu anterior mandato, o segundo, Inês de Medeiros tinha contado com o apoio do PSD, mas a maioria caiu quando os social-democratas se recusaram a aprovar o orçamento municipal para 2026.

Com a distribuição de pelouros anunciada nesta terça-feira, o comunista Luís Palma fica com a intervenção na Saúde, o seu camarada de partido António Matos, ex-vereador de 1990 a 2017 em Almada, recebe a intervenção social, enquanto Helena Azinheira, que foi vereadora sem pelouro no anterior mandato (eleita sob a liderança da comunista Maria das Dores Meira, que este ano se candidatou e ganhou a Câmara de Setúbal), fica encarregue da higiene urbana e frota.

