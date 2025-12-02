Radar de preços 🛒

Inflação na Zona Euro acelera para 2,2% em novembro

  • Joana Abrantes Gomes
  • 10:07

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, a inflação subjacente será de 2,4%, o mesmo ritmo que no mês anterior, segundo a estimativa rápida do Eurostat.

A taxa de inflação homóloga da Zona Euro terá acelerado uma décima face a outubro, avançando para 2,2% em novembro, estima o Eurostat. Aumenta, assim, a distância em relação à meta de 2% fixada pelo Banco Central Europeu (BCE).

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente deverá situar-se em 2,4% na área da moeda única, o mesmo valor que tinha sido registado no mês anterior.

Na análise aos principais componentes da inflação, o gabinete estatístico prevê que os serviços registem a taxa anual mais elevada em novembro (3,5%, o que compara com 3,4% em outubro), seguindo-se os produtos alimentares, álcool e tabaco (2,5%, estável face ao mês precedente), os bens industriais não energéticos (0,6%, também estável em relação a outubro) e a energia (-0,5%, contra -0,9% no mês anterior).

Fonte: Eurostat

O valor da inflação homóloga de novembro para a Zona Euro, avançado esta terça-feira pelo Eurostat, é igual à estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativa à subida dos preços no consumidor em Portugal no último mês.

Contudo, o gabinete estatístico europeu estima uma inflação anual de 2,1% para Portugal em novembro, uma décima abaixo da estimativa do INE. Apenas quatro países, designadamente a França (0,8%), a Itália (1,1%), o Chipre (0,2%) e a Finlândia (1,4%), terão uma inflação menor que a portuguesa.

Os dados oficiais do Eurostat serão conhecidos a 17 de dezembro.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h32)

