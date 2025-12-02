IVA de 6% na construção para casas vendidas ou arrendadas até dois anos e IMT de 7,5% para estrangeiros

O Governo apresentou esta terça-feira o pacote de incentivos fiscais para o setor da habitação que entrará brevemente na Assembleia da República para discussão e votação. A proposta de Lei, aprovada no passado dia 28 de novembro em Conselho de Ministros, prevê alterações ao IVA, IRS, IRC, IMT e Imposto do Selo com um único objetivo: aumentar a oferta de habitação em Portugal, seja para compra, seja para arrendamento.

As famílias vão poder deduzir mais nas rendas, os proprietários vão pagar menos sobre os rendimentos prediais e quem construir ou reabilitar casas para venda ou arrendamento a preços moderados vai beneficiar de IVA a 6%, mediante o cumprimento de alguns requisitos.

Há ainda medidas de combate à especulação imobiliária estrangeira que passam por quem comprar casa em Portugal sem ser residente vai passar a pagar 7,5% de IMT, sem direito a qualquer isenção ou redução.

IVA a 6% na construção

Uma das medidas mais aguardadas pelo setor é a redução da taxa de IVA de 23% para 6% nas empreitadas de construção ou reabilitação de imóveis destinados a habitação própria permanente ou arrendamento habitacional. Mas há condições:

O imóvel terá de ser vendido para habitação permanente do adquirente ou colocado em arrendamento no “prazo máximo de 24 meses a contar da data da emissão da documentação relativa ao início de utilização” , como consta na proposta de Lei.

, como consta na proposta de Lei. No caso do arrendamento, os imóveis terão de ser objeto de contrato “durante, pelo menos, 36 meses, seguidos ou interpolados, nos primeiros cinco anos após o reinvestimento, salvo impedido justificado, designadamente por necessidade de obras urgentes, e pelo período estritamente necessário para o efeito.” Quem não cumprir estas condições terá de devolver o benefício fiscal ao Estado, acrescido de juros.

Para quem construir casa própria, é criado um regime de restituição parcial do IVA suportado. As pessoas singulares que encomendem empreitadas de construção de imóveis para habitação própria e permanente poderão recuperar a diferença entre o IVA pago à taxa normal e o que resultaria da aplicação da taxa reduzida. O pedido deve ser apresentado à Autoridade Tributária “no prazo de 12 meses após a emissão da documentação relativa ao início de utilização”.

Isenção de mais-valias para quem reinvestir em arrendamento

Para estimular que os ganhos com a venda de imóveis habitacionais sejam canalizados para o mercado de arrendamento, o Governo propõe a exclusão de tributação das mais-valias em IRS quando o valor de realização for reinvestido na aquisição de outro imóvel destinado ao arrendamento habitacional a preços moderados.

A proposta do Executivo aponta para que o reinvestimento tenha de ocorrer “entre os 24 meses anteriores e os 36 meses posteriores contados da data da realização”.

Se o imóvel adquirido não for arrendado nos seis meses seguintes ao reinvestimento, ou se não cumprir um mínimo de 36 meses de arrendamento nos primeiros cinco anos, o benefício é perdido e o imposto terá de ser pago.

Rendas vão ser menos tributadas

Os proprietários que arrendem casas a preços moderados vão pagar menos impostos sobre os rendimentos. A proposta prevê a “aplicação de uma taxa de tributação autónoma de IRS reduzida aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento destinados ao arrendamento para habitação de 10%”, valor que representa uma redução face às taxas atualmente em vigor. Esta taxa aplica-se até ao final de 2029.

Para as empresas, há também alívio. A Proposta de Lei refere que “os rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento destinados exclusivamente ao arrendamento para habitação” serão “considerados apenas em 50%” para efeitos de IRC, o que representa uma redução significativa da carga fiscal sobre entidades coletivas que invistam no mercado de arrendamento.

Os inquilinos não ficam de fora desta medida. O limite da dedução em sede de IRS das rendas pagas no âmbito de contratos de arrendamento habitacional vai aumentar de forma faseada: para 900 euros em 2026 e para 1.000 euros a partir de 2027, conforme previsto no artigo 78.º-E do Código do IRS alterado por esta proposta.

Contratos de investimento para arrendamento até 25 anos

Um dos instrumentos mais inovadores é o regime dos Contratos de Investimento para Arrendamento (CIA), que garantem um “período de vigência de até 25 anos a contar da sua celebração”, com múltiplos benefícios fiscais para quem investir na construção, reabilitação ou aquisição de imóveis para arrendamento.

Os investidores que celebrem estes contratos com o IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) podem beneficiar de isenção de IMT e Imposto do Selo na aquisição, isenção de IMI “por um período de até oito anos”, e redução de 50% da taxa de IMI no período remanescente.

A taxa de IVA reduzida também se aplica às empreitadas de construção ou reabilitação, bem como a restituição de “50% do montante equivalente ao IVA suportado em serviços de arquitetura, projetos e estudos”.

Caso haja alterações legislativas que afetem o equilíbrio económico-financeiro dos contratos, os investidores terão direito a indemnização, o que dá garantias de estabilidade aos promotores.

Regime simplificado de arrendamento acessível

O antigo Programa de Apoio ao Arrendamento (PAA) dá lugar ao Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA), pensado para simplificar a burocracia e promover uma oferta de habitação a preços acessíveis.

Segundo a Proposta de Lei, as rendas terão como limite “80% da mediana de valores de renda por metro quadrado divulgada pelo INE para o concelho do locado”.

Os rendimentos dos contratos celebrados ao abrigo deste regime ficam isentos de IRS e IRC, desde que os contratos tenham prazos mínimos de três anos para residência permanente ou três meses para residência temporária.

IMT mais caro para não residentes e com benefícios para habitações de custos controlados

Para travar a pressão externa sobre o mercado imobiliário nacional, a proposta inclui uma penalização fiscal para compradores estrangeiros. “A taxa é sempre de 7,5% na aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação, não se aplicando qualquer isenção ou redução sempre que o adquirente seja não residente”.

A exceção aplica-se a quem se torne residente fiscal em Portugal no prazo de dois anos após a aquisição ou destine o imóvel a arrendamento habitacional com renda moderada, mantendo-o arrendado durante pelo menos 36 meses nos primeiros cinco anos.

Por outro lado, os municípios ganham margem para apoiar a aquisição de habitações de custos controlados. Mediante deliberação da assembleia municipal, podem conceder isenção de IMT na primeira aquisição de habitação própria permanente, desde que o valor não exceda o limite do primeiro escalão da tabela do IMT. Quem comprar estas habitações beneficia ainda de uma dedução ao Imposto do Selo.

Com IVA reduzido, impostos simplificados e regras de transparência rigorosas, o Estado colocou as peças no tabuleiro. Mas o seu sucesso dependerá de três variáveis críticas: execução rigorosa, capacidade do setor da construção e preservação da essência das medidas pela Assembleia da República.

O pacote aprovado pelo Governo reconhece que Portugal precisa urgentemente de casas, sejam para comprar ou arrendar. Mas este não é apenas um exercício fiscal, mas uma aposta em que o investimento privado, quando incentivado, pode ser o motor que a política habitacional necessita.

Com IVA reduzido, impostos simplificados e regras de transparência rigorosas, o Estado colocou as peças no tabuleiro. Mas o seu sucesso dependerá de três variáveis críticas: primeiro, uma execução rigorosa sem desvios de interpretação; segundo, a capacidade do setor da construção de responder ao estímulo fiscal (uma incógnita ainda por resolver); terceiro, se a Assembleia da República preserva a essência do pacote quando votar.

A proposta de Lei do Governo aponta para que as novas regras produzam efeitos a 1 de janeiro do próximo ano, com o CIA e o RSAA a entrarem em vigor a 1 de junho do mesmo ano. O IVA reduzido aplica-se às operações urbanísticas iniciadas entre 23 de setembro deste ano e 31 de dezembro de 2029.