LALIGA encerra o ano em alta, com estádios quase lotados, crescimento audiovisual e apoio maciço dos clubes à sua gestão

A competição consolidou um ecossistema desportivo e económico que avança em três frentes principais: estádios com elevados níveis de ocupação, um novo ciclo audiovisual em alta e a validação quase unânime dos clubes ao projeto orçamental para as próximas temporadas.

A assistência aos estádios continua a ser um dos grandes motores do sucesso da LALIGA. Em novembro, mês marcado pelo regresso do FC Barcelona ao renovado Spotify Camp Nou com lotação limitada, a competição atingiu uma ocupação média de 84,4%, com 864.105 espectadores nas jornadas 12 a 14, de acordo com dados da Palco23. Assim, registra-se um acumulado que já ultrapassou os 4,3 milhões de espectadores.

O jogo com maior afluência foi o Real Betis–Girona FC no Estádio Olímpico da Cartuja, com 64.268 espectadores (92% da capacidade). Também se destacou o Atlético de Madrid, que registou o segundo e terceiro maiores números do mês graças aos seus jogos contra o Real Oviedo e o Levante UD, com 61 305 e 60 119 adeptos, respetivamente.

No topo da assistência também se situaram o Athletic Club, com 47.209 adeptos em San Mamés contra o Real Oviedo, e o Valencia CF, que ultrapassou os 45.000 espectadores nos seus jogos contra o Levante UD e o Real Betis.

NOVO CICLO AUDIOVISUAL

Fora do campo desportivo, a LALIGA fechou um dos marcos importantes do ano com a adjudicação dos direitos audiovisuais residenciais de 2027/2028 a 2031/2032 por um valor global que chegará a 6,135 mil milhões de euros, 9% a mais do que no ciclo 2022-2027. Por segmentos, o residencial/doméstico alcança 5,250 milhões de euros, 6% a mais do que no ciclo anterior. A Telefónica e a DAZN renovarão assim a transmissão de cinco jogos por jornada cada uma durante mais cinco temporadas.

O segmento HORECA experimenta um crescimento de 30%, passando de 500 para 650 milhões de euros; e a LALIGA HYPERMOTION eleva o seu valor em 40%, de 125 para 175 milhões. Além disso, os direitos em aberto, juntamente com os resumos e clipes de vídeo, somam 60 milhões de euros, consolidando um mercado em plena expansão. No total, o conjunto da licitação audiovisual coloca a LALIGA numa posição de força estrutural e sustentabilidade a longo prazo.

A este contexto favorável soma-se o resultado da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada ontem, na qual foram aprovadas as contas consolidadas da temporada 2024/25 e o projeto de orçamento para 2025/26.

O projeto de receitas e despesas recebeu 85,7% de apoio, com 38,6 votos a favor, 4,2 abstenções e 2,2 votos contra. Por sua vez, o orçamento de despesas obteve um apoio ainda maior: 88% dos votos favoráveis (39,6 votos a favor), também com 2,2 abstenções e 2,2 votos contra. Estas percentagens refletem uma ampla maioria e um claro alinhamento dos clubes com o plano económico da LALIGA e com a sua visão estratégica.