LALIGA ultrapassará os 6,135 milhões de euros em receitas audiovisuais domésticas para o ciclo 2027/28-2031/32, um aumento de 9% em relação ao período anterior

A LALIGA concluiu com sucesso o processo de comercialização dos direitos residenciais/domésticos da LALIGA EA SPORTS em Espanha para o ciclo 2027/28-2031/32, atingindo um valor total superior a 5,25 mil milhões de euros. Este resultado representa um aumento total de 6% em relação ao ciclo anterior (2022-2027), que era de 4,95 mil milhões de euros, com a Telefónica e a Dazn a renovarem a adjudicação de 5 jogos por jornada cada operador durante mais cinco anos.

O valor total dos direitos audiovisuais domésticos da LALIGA ascenderá a 6,135 mil milhões de euros no ciclo 2027/28-2031/32, o que representa um crescimento de 9% em relação ao período anterior. Este avanço baseia-se no desempenho notável de todas as categorias adicionais aos direitos residenciais já mencionados: 30% no segmento HORECA, que passa de 500 para cerca de 650 milhões de euros; um crescimento de 40% na LALIGA HYPERMOTION, que eleva o seu valor de 125 para cerca de 175 milhões; e mais de 60 milhões derivados dos direitos abertos e dos resumos e clips de vídeo, consolidando assim a trajetória de sustentabilidade e expansão do modelo de comercialização da LALIGA.

Nas palavras de Javier Tebas, presidente da LALIGA: «Num contexto nacional e internacional complexo, ter garantido um crescimento conjunto de 9%, o que representa mais de 500 milhões do que no ciclo anterior, é uma excelente notícia para a sustentabilidade económica dos nossos clubes e para o futuro do futebol profissional espanhol, que obterá uma receita pelos direitos domésticos superior a 6,135 mil milhões de euros. Num momento em que muitas ligas estão a perder valor, o facto de a LALIGA continuar a crescer e atingir máximos históricos é especialmente relevante. Este resultado reflete a solidez do nosso produto e a confiança dos operadores, impulsionada em grande parte pela nossa luta decidida contra a pirataria, que permitiu aumentar o número de utilizadores dos operadores, e pelo esforço dos clubes na melhoria contínua dos conteúdos audiovisuais, oferecendo a melhor experiência possível ao aficionado.

A Telefónica e a DAZN consolidam-se como parceiros estratégicos de alto valor para a LALIGA, graças também à sua cobertura e programação de máxima qualidade, que impulsionaram de forma decisiva as audiências e a assistência nas últimas temporadas. O seu compromisso com a inovação e com a adaptação aos novos hábitos de consumo permite à LALIGA continuar a ampliar o seu alcance entre públicos atuais e novos. Além disso, o quadro de comercialização de cinco anos proporciona estabilidade e certeza, favorecendo o planeamento e o investimento a longo prazo dos operadores e reforçando a sustentabilidade dos clubes. A LALIGA agradece a ambos os operadores a sua aposta renovada num produto premium de referência no seu catálogo, e também à DAZN, para além de Espanha, como parceira estratégica em numerosos mercados internacionais em todo o mundo.

Segundo ele, o sucesso do processo de comercialização responde a uma estratégia sustentada em três pilares: a melhoria constante do produto audiovisual, que graças ao investimento tecnológico e ao envolvimento dos clubes oferece um conteúdo cada vez mais atraente; a luta integral contra a fraude audiovisual, que protegeu as receitas e reforçou a credibilidade do ecossistema audiovisual espanhol; e a antecipação ao novo contexto da UEFA, que permitiu antecipar o concurso e evitar os efeitos negativos que outras competições sofreram. Esta combinação de inovação, proteção do mercado e visão estratégica consolidou a liderança da LALIGA num ambiente altamente competitivo.