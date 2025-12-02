Hotel Infante Sagres adquirido por franceses. Vai ser o Experimental Porto

Depois de, em 2022, ter sido adquirido pelo grupo de investidores asiáticos Gaw Capital à The Fladgate Partnership, o primeiro hotel de cinco estrelas do Porto, o Infante Sagres, volta a mudar de mãos. Foi comprado pela Experimental, grupo francês de hotelaria, e pela investidora Extendam, e deverá abrir portas com nova marca, Experimental Porto, no outono de 2026.

Inaugurado em 1951 pelo empresário Delfim Ferreira, o Infante Sagres já viu passar pela majestosa entrada personalidades como Dalai-Lama, Bob Dylan, Margaret Thatcher, John Malkovich, a banda irlandesa U2, José Saramago ou Amália Rodrigues.

Foi o primeiro hotel 5 estrelas da Invicta e até aos dias de hoje “permanece um importante símbolo da hospitalidade portuense” de luxo, notam os investidores.

O majestoso Hotel Infante Sagres já teve vários proprietários e passou por várias obras de requalificação. Foi comprado pela Fladgate em 2016, depois sujeito a uma remodelação, e vendido em 2022 ao grupo Gaw Capital Group. Nessa altura, passou a chamar-se Hospes Infante Sagres e a inauguração aconteceu em 2024, com uma nova atmosfera, inspirada na Era dos Descobrimentos de Portugal. Desde os quartos e suites, passando pela fachada, lobby, receção até áreas comuns, tudo foi sujeito a remodelação.

Agora, volta a mudar de mãos e será outra vez objeto de transformação, desta vez pela premiada designer francesa Dorothée Meilichzon. Abandona o nome Hospes Infante Sagres Porto para se chamar Experimental Porto.

A aquisição desta unidade hoteleira “consolida Portugal como destino estratégico” para as duas empresas, as quais pretendem reforçar o seu posicionamento no mercado nacional, no âmbito da sua expansão internacional, detalha o grupo francês num comunicado.

“Este movimento representa um marco significativo na expansão global de Experimental“, explicam os investidores.

O grupo Experimental dispõe de 11 hotéis em destinos como Londres, Paris, Ibiza, Biarritz, Val d’Isère, Verbier, Menorca, Veneza e Cotswolds. Além da futura inauguração no Porto, o grupo também tem uma abertura programada para Roma. Acrescem ao portfólio os sete bares de cocktails em Paris, Londres, Veneza, Nova Iorque, Verbier e Val d’Isère, entre outros projetos.