Marcelo deverá ficar internado dois dias após cirurgia “atempada” a uma hérnia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá ficar internado dois dias no Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma “hérnia encarcerada”, e a recuperação poderá chegar a duas semanas, segundo fontes hospitalares.

De acordo com a presidente do conselho de administração daquele hospital, Maria João Baptista, “a cirurgia correu bem, não houve complicações, foi perfeitamente atempada” e o chefe de Estado português deverá ficar internado “previsivelmente” dois dias.

Em declarações aos jornalistas, a diretora clínica do Hospital de São João, Elisabete Barbosa, disse que o Presidente precisará de repouso e que “dentro de duas semanas estará recuperado”.

Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido na segunda-feira à noite a uma cirurgia de urgência no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota.

Segundo a médica Elisabete Barbosa, Marcelo Rebelo de Sousa tinha sintomas de “oclusão intestinal e vómitos” e que a cirurgia “foi determinante” e feita “atempadamente”. “Se tivesse decorrido mais tempo teríamos de fazer recessão intestinal”, disse.

Questionada sobre o tempo de recuperação do chefe de Estado, Maria João Baptista sublinhou que “é expectável que, estando a correr tudo bem, o tempo de recuperação seja relativamente curto”. “Vai-se manter no hospital enquanto for necessário”, disse.

Questionada sobre o que poderia ter corrido mal se não tivesse sido prontamente operado, Maria João Baptista explicou que “podia ter havido algumas complicações” associadas às “hérnias encarceradas que não são tratadas em tempo útil”. Ou seja “se o sangue deixa de circular, aquele tecido morre e pode ser necessário retirar uma parte do intestino”, explicou.

Os próximos dias, acrescentou Baptista, serão de repouso e aguardar que o intestino volte a funcionar, a recuperar a função, não prevendo a médica que surjam mais complicações.

“O Sr. Presidente é uma pessoa muito ativa. Portanto, vai ter que reduzir um bocadinho nestes tempos mais próximos a sua atividade”, acrescentou a cirurgiã Elisabete Barbosa.

A terminar, a presidente do conselho de administração confirmou que Marcelo Rebelo de Sousa “pode receber visitas”.