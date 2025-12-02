Mediadora de seguros Medal reforça posição no Algarve

A mediadora de seguros Medal abriu um novo escritório em Lagos para dar resposta “ao crescente interesse e procura por parte de residentes nacionais e internacionais em Lagos, Vila do Bispo, Sagres, Aljezur e toda a região da Costa Vicentina”, afirma fonte da empresa. A empresa, nascida em Portimão em 1986, passa a deter bases em Portimão, Lagos, Almancil e Estoril para as anunciadas mais de 20 mil apólices colocadas em 12 mil clientes particulares e 700 empresas.

A Medal é especializada em clientes estrangeiros, mantendo uma parceria longa com a Afpop, uma associação que reúne expatriados, e comercializa essencialmente seguros de saúde, Habitação, Automóvel e Viagem. Trabalha principalmente com a Allianz e Zurich que totalizam mais de 80% do suporte segurador do negócio.

A mediadora está no top 20 dos agentes ECOseguros tendo atingido um volume de negócios de 3,4 milhões de euros em 2024 com um resultado de líquido de 1,2 milhões. É uma mediadora tem uma estrutura familiar 100%, competindo a liderança a Henrique Pinheiro.

A propósito deste novo escritório em Lagos, Henrique Pinheiro afirmou ao The Portugal News: “O nosso compromisso é garantir a proximidade com os nossos Clientes – não só por telefone ou através dos canais digitais, mas também presencialmente, sempre que necessário” concluindo que “sobretudo em momentos delicados, como a escolha de um seguro ou a gestão de um sinistro, o contacto humano faz toda a diferença”.