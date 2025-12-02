Morreu a jornalista Constança Cunha e Sá. Tinha 67 anos

A jornalista tinha 67 anos e morreu vítima de doença prolongada, avança a CNN Portugal.

A jornalista Constança Cunha e Sá morreu esta terça-feira aos 67 anos, vítima de doença prolongada, avança a CNN Portugal.

Nascida em 23 de agosto de 1958, em Lisboa, Constança Cunha e Sá tinha formação em Filosofia e trabalhou como docente antes de iniciar a carreira no jornalismo, aos 29 anos, na revista Sábado. Um ano depois foi para o semanário O Independente, do qual foi diretora-adjunta e diretora, tendo ainda sido redatora principal no Diário Económico e editora de política, jornalista e comentadora na TVI.

Saiu deste canal televisivo em 2020, mas regressou em 2021. Recentemente, Constança Cunha e Sá apoiou a candidatura de António Filipe para as eleições presidenciais do próximo ano.

(Notícia atualizada às 10h19)