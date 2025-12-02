Movistar junta-se à Black Friday das grandes operadoras globais com mais de 80 dispositivos com descontos

Tal como fazem todos os anos grandes plataformas globais como a Amazon, a Apple, a Samsung ou a Zara — que transformaram a Black Friday num dos principais picos de consumo do calendário —, a Movistar ativou a sua própria campanha com mais de 80 dispositivos com descontos e novidades em mobilidade elétrica e sinalização rodoviária.

A empresa concentrou numa única campanha descontos em smartphones, smartwatches, tablets, PCs, televisores, consolas, óculos de realidade virtual e IA, robôs, câmaras, eletrodomésticos e dispositivos domésticos conectados. Segundo a Movistar, as poupanças chegam a 498 euros em relação aos preços habituais.

Entre as novidades destaca-se a incorporação dos novos patinetes elétricos da Xiaomi que incluem, na mensalidade, o seguro de responsabilidade civil que será obrigatório a partir de 2 de janeiro de 2026. Com este lançamento, a Movistar adapta a sua oferta ao novo quadro regulatório de mobilidade pessoal.

A operadora também mantém a comercialização dos balizadores conectados V16, que substituirão os triângulos e serão obrigatórios a partir de 1 de janeiro de 2026. Os balizadores estão disponíveis no modo livre — 34,90 euros a unidade e 54,90 euros o pacote de dois — e no Rent to Rent a partir de 0,5 euros por mês, com garantia ampliada para quatro anos.

As ofertas aplicam-se tanto à compra livre como às modalidades de financiamento Rent to Rent do portfólio miMovistar, com prazos de 24, 36 ou 48 meses e prestações a partir de 0 euros por mês. A campanha mantém também as «combos», que oferecem um desconto de 1 euro por mês num segundo dispositivo ao adquiri-lo juntamente com um smartphone. A Movistar oferece entrega gratuita em 72 horas, garantia de quatro anos e pagamento em prestações sem entrada inicial durante o período promocional.