Economia

OCDE revê em alta crescimento da economia para 2026, mas está mais pessimista sobre o défice

Previsão de crescimento de 2,2% para 2026 iguala a do BdP e da Comissão Europeia, ficando a 0,1 pontos da projetada pelo Governo. Contudo, instituição está mais pessimista sobre o saldo orçamental.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está mais otimista sobre o desempenho da economia portuguesa em 2026, projetando uma taxa de crescimento de 2,2%, mais 0,3 pontos percentuais (pp.) do que anteriormente. Nas previsões divulgadas esta terça-feira agrava, contudo, o défice esperado para o próximo ano, para 0,6%.

No relatório, a organização com sede em Paris projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% este ano e de 2,2% em 2026, antes de desacelerar para 1,8% em 2027. Deste modo, a previsão para este ano mantém-se face ao relatório de junho e está alinhada com a das restantes instituições económicas — Banco de Portugal, Conselho das Finanças Públicas (CFP), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Comissão Europeia –, ficando 0,1 pontos percentuais abaixo da meta de 2% do Governo português.

Para 2026, a OCDE junta-se assim à Comissão Europeia e ao Banco de Portugal na expectativa de uma taxa de 2,2%, apenas a um 0,1 ponto do previsto pelo Governo. Já o FMI prevê uma taxa de 2,1% e o CFP de 1,8%.

Fonte: OCDE

A OCDE destaca para Portugal o dinamismo do mercado de trabalho, aumentos no salário mínimo e a redução do IRS, com efeitos no consumo privado, bem como o investimento, devido à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Por outro lado, assinala que o crescimento das exportações continuará “moderado, refletindo a fraca procura externa devido às tarifas americanas mais altas e à elevada incerteza”. Ademais, como a procura por mão-de-obra continua forte, a inflação irá moderar-se lentamente para 2% em 2027.

Política orçamental expansionista

A OCDE está, contudo, mais pessimista sobre o desempenho orçamental, apontando para um excedente de 0,1% este ano e um défice de 0,6% em 2026 e de 0,5% em 2027.

No relatório publicado em junho, a instituição apontava para um saldo positivo de 0,2% este ano e um negativo em 0,3% em 2026. A revisão para o próximo ano coloca-a em linha com o CFP, tornando-se das duas instituições mais pessimistas, apenas ultrapassadas pelo Banco de Portugal (-1,3%). Já Bruxelas projeta um défice de 0,3% e o FMI um saldo nulo, enquanto o Governo aponta para um ligeiro excedente (0,1%).

Paralelamente, a OCDE assinala que a política orçamental irá continuar expansionista em 2026, tornando-se contracionista em 2027, refletindo principalmente o fim da implementação do PRR em 2026.

“A prudência orçamental e as reformas estruturais são fundamentais para sustentar o crescimento e manter a dívida pública em uma trajetória firmemente decrescente“, recomenda a OCDE.

No mesmo sentido, adverte que, no médio prazo, é preciso “conter as pressões da despesa relacionadas com o envelhecimento da população e reduzir as despesas tributárias ineficientes”, o que permitiria “abrir espaço para os investimentos públicos necessários para o aumento da produtividade”.

Continuar a reduzir as barreiras de entrada e simplificar as regulamentações no setor do retalho e nos serviços profissionais também apoiaria o crescimento e a produtividade“, aponta.

Entre os riscos indica que uma queda adicional na taxa de poupança das famílias e uma evolução salarial mais forte do que o esperado poderão aumentar o consumo, mas também alimentar a inflação. Despesas públicas maiores do que o esperado, principalmente em defesa, também poderão aumentar a procura interna. Por outro lado, a redução dos desembolsos de financiamento do RRP e a elevada incerteza poderão afetar o investimento, implicando em menor crescimento e menor inflação.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Antas da Cunha Ecija assessora fusão da HiPay Portugal

  • Ex-vice-presidente da Comissão detida por suspeita de fraude

  • Trabalhadores da Autoeuropa aprovam moção de apoio à greve

  • Câmara de Lisboa reduz orçamento de 2026 para 1.345 milhões

  • Opinião

    Coerência é o novo absurdo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OCDE revê em alta crescimento da economia para 2026, mas está mais pessimista sobre o défice

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugal terá das idades da reforma mais altas da OCDE

Isabel Patrício,

Tendo por base apenas as medidas já em vigor, idade da reforma média da OCDE deverá aumentar quase dois anos para 66,4 anos no futuro. Portugal supera a média, apontando para os 68 anos.