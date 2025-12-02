Omnicom encerra as agências DDB, FCB e MullenLowe

O fim das agências DDB, MullenLowe e FCB, que serão integradas na TBWA e na BBDO, e o corte de 4 mil postos de trabalho. São estas as primeiras medidas da integração do grupo Interpublic na Omnicom.

O fim das marcas DDB, FCB e MullenLowe e o corte de 4 mil postos de trabalho. São estas as primeiras consequências da conclusão da compra da Interpublic pelo grupo Omnicom. Está assim criada a maior holding de marketing e publicidade do mundo e começam a vir a público os contornos do que vai ser o futuro das agências.

Nesta primeira fase, o impacto será sobretudo nas agências criativas, com a DDB, fundada em 1949, e a agência de marketing criativo MullenLowe a serem integradas na TBWA, da Omnicom.

Também a FCB, uma das maiores redes globais de agências de publicidade, pertencente à IPG e com raízes que remontam a 1873, será absorvida pela BBDO, da Omnicom, avançava na segunda-feira a imprensa internacional.

A holding avançou também que ia demitir mais de 4 mil funcionários, principalmente em funções administrativas, mas incluindo igualmente alguns cargos de liderança. Este número representará uma percentagem de cerca de 3%, com as duas companhias juntas a totalizarem, no final de 2024, 128 mil colaboradores.

Após os cortes de pessoal, avança a Reuters, aproximadamente 85% das funções serão dedicadas ao atendimento ao cliente e 15% na área administrativa, com uma poupança estimada de 750 milhões de dólares anuais.

Dia 1 de dezembro marcou também o anúncio na nova liderança global:

, CEO da Omnicom Media, incluindo Hearts & Science, Initiative, Mediahub, OMD, PHD e UM, bem como a Acxiom Chris Foster , CEO da Omnicom Public Relations, incluindo FleishmanHillard, Golin, Ketchum, Porter Novelli e Weber Shandwick

, CEO da Omnicom Production, incluindo Content Solutions, Production Management e Studios Duncan Painter, CEO do Omni e da Flywheel Commerce Network, incluindo o Omni — a plataforma avançada de inteligência que irá suportar todas as capacidades — e a Flywheel, o principal grupo de comércio do mercado

CEO da Omnicom Advertising, incluindo BBDO, McCann, TBWA e o U.S. Advertising Collective Michael Larson, CEO da Diversified Agency Services.

John Wren mantém-se como chairman & CEO, Phil Angelastro ocupa o cargo de EVP & CFO e Philippe Krakowsky e Daryl Simm assumem as funções de co-presidentes e COO.

Os impactos da fusão ainda não são conhecidos em Portugal, com os dois grupos presentes com agências de meios e criativas.