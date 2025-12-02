Open Cosmos lança satélites para testar 6G e IA no espaço

A britânica Open Cosmos, empresa que está prestes a abrir uma unidade de produção de satélites em Coimbra, acaba de lançar dois satélites para testar a tecnologia 6G e realizar observação da terra, com recurso a inteligência artificial, a partir do espaço.

“Este lançamento duplo reflete a amplitude e a ambição da oferta atual da Open Cosmos: viabilizar a pesquisa, a inovação e o valor comercial através de uma infraestrutura partilhada e conectada no Espaço. O 6GStarLab e o novo satélite Open Constellation representam o futuro do nosso setor: a colaboração entre governos, indústria e líderes tecnológicos para tornar os dados Espaciais mais acessíveis e poderosos”, diz Rafel Jordà Siquier, fundador e CEO da Open Cosmos, citado em comunicado.

Através da Open Constellation, uma infraestrutura de satélites partilhada e projetada pela Open Cosmos, foi feito o lançamento do 6GStarLab da i2CAT, satélite de teste para 6G em órbita. Encomendado pelo centro de pesquisa catalão i2CAT e parte do programa espanhol UNICO I+D 6G, contando com o apoio da iniciativa NextGenerationEU da União Europeia, o satélite seguiu a bordo do Falcon 9 (Transporter 15) da SpaceX, na sexta-feira, 28 de novembro, a partir de Vandenberg, na Califórnia.

O Falcon 9 levou ainda a bordo um satélite da Open Cosmos — que “incorpora tecnologia desenvolvida pela equipa da Connected, empresa adquirida pela Open Cosmos” — que com o recurso a IA, analisa dados de observação da Terra em órbita e fornece insights em tempo real.

“A missão vai permitir que clientes dos setores agrícola, energético, de seguros e de monitorização ambiental tomem decisões mais rápidas e baseadas em dados, sem o custo ou a complexidade normalmente associados a sistemas de satélite”, destaca a Open Cosmos.

A missão “marca a primeira demonstração em órbita das inovações da Connected, mostrando como a aquisição já está a ampliar as capacidades da Open Cosmos e a acelerar o lançamento de tecnologias espaciais de última geração“, referem ainda.

“A observação avançada da Terra e a conectividade segura a partir do Espaço são infraestruturas essenciais para a resiliência da Europa. Para Portugal, participar em iniciativas partilhadas é uma forma estratégica de expandir as capacidades e contribuir para um sistema europeu de serviços espaciais. A Agência Espacial Portuguesa felicita a Open Cosmos por esta primeira demonstração em órbita, um marco fundamental no seu caminho, com uma abordagem orientada para o negócio. Em linha com o roteiro mencionado, e através da ESA, Portugal também apoia a empresa no desenvolvimento de uma solução de conectividade de banda estreita para a Internet das Coisas (IoT) de próxima geração”, afirma Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, citado em comunicado.