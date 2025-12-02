OpenAI declara “alerta vermelho” para reforçar aposta no ChatGPT

Sam Altman, CEO da OpenAI, terá lançado esta segunda-feira um “alerta vermelho” na empresa através de um memorando enviado a todos os funcionários, segundo o Wall Street Journal e o The Information.

No memorando, Sam Altman terá pedido às equipas para se concentrarem no ChatGPT, melhorando a experiência diária dos utilizadores, acelerando o desenvolvimento e aumentando a personalização e a capacidade de resposta do chatbot a temas complexos. Também foi incentivada a mobilidade temporária entre equipas, de modo a que os recursos se concentrem no ChatGPT, e os funcionários ligados ao projeto deverão realizar reuniões diárias sobre melhorias.

O “alerta vermelho” significa que outros projetos da empresa terão de ser adiados, incluindo esforços em publicidade, os agentes de IA para saúde, o sistema de compras lançado na semana passada e o ChatGPT Pulse.

A decisão surge num momento em que a OpenAI enfrenta uma concorrência cada vez maior de empresas como a Google e a Anthropic. Recentemente, a Google lançou o modelo Gemini 3, cuja aplicação conta com 650 milhões de utilizadores ativos mensais, enquanto os resumos de IA exibidos nos resultados de pesquisa atingem 2 mil milhões de utilizadores por mês.

Nick Turley, responsável pelo ChatGPT, afirmou esta terça-feira na rede social X que o foco atual é tornar o ChatGPT mais capaz, intuitivo e acessível globalmente, mantendo-o personalizado para os utilizadores.

Apesar das dúvidas e da pressão da concorrência, Altman garantiu há algumas semanas, também numa publicação no X, que a OpenAI está no caminho de atingir mais de 20 mil milhões de dólares em receitas este ano, com planos de chegar a centenas de mil milhões até 2030. Em outubro, a empresa revelou que o ChatGPT é utilizado semanalmente por 800 milhões de pessoas.