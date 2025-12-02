Operação “Portugal Sempre Seguro” fiscaliza 2.228 estrangeiros em três dias e apanha 30 ilegais

A operação “Portugal Sempre Seguro” fiscalizou em três dias 2.228 estrangeiros, dos quais 30 estavam em situação ilegal no país, segundo dados provisórios divulgados esta terça-feira pelo Sistema de Segurança Interno (SSI). Em comunicado, o SSI adianta que entre 26 e 29 de novembro, a operação “Portugal Sempre Seguro”, que junta várias polícias e entidades do Estado, fiscalizou 4.978 pessoas, mais de 1.550 veículos, nove embarcações e 195 estabelecimentos.

No âmbito das operações desenvolvidas foram detidas 25 pessoas, mais de metade por crimes rodoviários (na sua maioria por condução com excesso de álcool) e registados 24 crimes, mais de metade por ilícitos rodoviários. As autoridades envolvidas nas operações registaram igualmente 528 contraordenações, das quais 64% de âmbito rodoviário, incluindo 20% relacionadas com álcool.

Foram efetuadas 42 operações no continente e regiões autónomas, que contaram com a participação da GNR, PSP, Polícia Judiciária, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), envolvendo 875 elementos, apoiados por 226 veículos e 11 binómios cinotécnicos (equipas formadas por um elemento policial e um cão).

A operação “Portugal Sempre Seguro”, que se realizou este ano pela segunda vez, começou no final de outubro com o objetivo de reforçar a segurança pública, prevenir ilícitos e dissuadir comportamentos de risco, com especial atenção à fiscalização rodoviária e estabelecimentos, nomeadamente de diversão noturna e restauração.

No ano passado, a operação “Portugal Sempre Seguro”, cujos resultados finais não foram divulgados, foi criticada pelos partidos de esquerda, por ter uma abordagem direcionada para detetar imigrantes em situação irregular.