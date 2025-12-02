PhotoUP e NeuroMech Systems são os novos ‘spin-offs’ da Universidade do Minho

A PhotoUP, que transforma correntes de gases com efeito de estufa em energia renovável, contribuindo para uma transição energética mais sustentável; e a NeuroMech Systems que desenvolve soluções tecnológicas aplicadas ao setor da saúde. São estes os novos spin-offs da Universidade do Minho (UMinho), que passa agora a ter 51 empresas académicas ativas nas mais diversas áreas.

Ao atribuir o estatuto de spin-off à PhotoUP e à NeuroMech Systems, “a UMinho reforça a sua missão de promover investigação de excelência com impacto real no território”, ao nível económico e social, começa por assinalar Sandra Paiva, vice-reitora para a Investigação e Inovação desta instituição de Ensino Superior minhota.

“A determinação das duas equipas é um exemplo claro da vitalidade do nosso ecossistema de inovação”, destaca Sandra Paiva, citada num comunicado.

A PhotoUP desenvolve tecnologias biológicas baseadas em microalgas para purificar biogás, “convertendo-o em gás natural renovável (biometano) e em biomassa de elevado valor comercial para os setores da aquacultura e biofertilizantes”, descreve a UMinho.

Segundo a universidade, “esta abordagem permite transformar correntes de gases com efeito de estufa em energia renovável e criar cadeias de valor suplementares”, contribuindo para uma transição energética mais sustentável. O projeto já venceu os prémios SpinUM e GreenTech Challenge’25.

Constituída por Leandro Madureira, Pedro Geada, Daniel Madalena, Maria Silva, Salomé Duarte e Filipe Maciel, este spin-off conta com a mentoria dos professores José António Teixeira, Alcina Pereira e António Vicente, do departamento de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia desta universidade.

Já a NeuroMech Systems casa competências da física e da fisioterapia para desenvolver soluções tecnológicas aplicadas ao setor da saúde, com destaque para a monitorização funcional e a otimização da prática clínica.

Constituída por Cláudia Lopes e Nelson Azevedo, esta empresa conta com a mentoria de Filipe Vaz, do departamento de Física da Escola de Ciências, e de Paula Encarnação, da Escola Superior de Enfermagem.