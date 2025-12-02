PLMJ e Pérez-Llorca assessoram entrada da MFE no grupo Impresa
A Pérez-Llorca assessorou a MFE (MediaForEurope) na assinatura de um acordo de investimento com a Impresa e o seu acionista maioritário, a Impreger. A PLMJ esteve do lado da Impresa.
A sociedade de advogados Pérez-Llorca assessorou a MFE (MediaForEurope) na assinatura de um acordo de investimento com a Impresa e o seu acionista maioritário, a Impreger, para subscrever ações de nova emissão que lhe conferirão uma participação de 32,934% no capital social e dos direitos de voto da Impresa. Já a PLMJ esteve do lado da Impresa.
A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação contou com os sócios Adolfo Mesquita Nunes, Gonçalo Capela Godinho, Manuel Cordeiro Ferreira e Rita Leandro Vasconcelos, e com os associados Francisco Mendes, Amara Inês Dias Lopes e Isa Rodrigues.
Do lado da PLMJ, a operação foi liderada pelo sócio co-coordenador de Corporate M&A Diogo Perestrelo e pelo sócio coordenador de Bancário Financeiro e Mercado de Capitais André Figueiredo. A equipa incluiu ainda os sócios Pedro Lomba e Raquel Azevedo, os senior counsel Madalena Perestrelo de Oliveira e Martim Valente, o associado coordenador Manuel Sequeira, a associada sénior Rita Costa Sousa, os associados Guilherme Martins Pereira e Teresa Proença Varão e o estagiário Tiago Belinha.
“O acordo estabelece que a MFE subscreverá um aumento de capital no valor de aproximadamente 17,3 milhões de euros, através da emissão de 82.500.000 novas ações da Impresa, a um preço unitário de 0,21 euros”, explica o escritório em comunicado.
O fecho da operação está agora sujeito ao cumprimento de condições suspensivas habituais, que incluem a aprovação por parte dos acionistas da Impresa, a autorização regulamentar da comissão do mercado de valores portuguesa para a isenção da OPA, e a dispensa das entidades financeiras.
