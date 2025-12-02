PwC assessora a IVC Evidensia na compra do Hospital Veterinário da Arrábida

A PwC assessorou a IVC Evidensia, grupo de origem britânico-sueco líder mundial em cuidados veterinários, na aquisição do Hospital Veterinário da Arrábida, com centros em Azeitão, Lisboa e Porto.

“No âmbito desta transação, a equipa multidisciplinar da PwC Portugal realizou exercícios de due diligence financeiro, legal e laboral, e assessorou a IVC Evidensia na preparação e negociação de toda a documentação jurídica necessária para a conclusão da operação”, explica o escritório em comunicado.

A equipa jurídica da PwC envolvida na transação foi liderada pelo sócio de corporate Luís Pedro Oliveira, pelo coordenador da área de direito laboral Levi França Machado e por Ana Silva, da equipa de Financial Due Diligence. Participaram ainda os advogados Andreia Prado da Silva, Isadora Camargo e João Sismeiro Pereira.